descoperă premierele lunii februarie pe scena digitală de la teatrul radu stanca din sibiu

Scena Digitală”, platforma online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), aduce în luna februarie trei producții în premieră, oferind publicului experiențe de teatru, concerte live și cinema contemporan.

„În luna februarie, pe Scena Digitală, publicul se va putea bucura de trei premiere speciale: spectacolul „Iona”, concertul „Briza din Est” al Marei Halunga și filmul-antologie „Nesupusele”.

„Iona” de Marin Sorescu, regia Silviu Purcărete, este un spectacol care s-a bucurat de un succes remarcabil, încă de la primele întâlniri cu publicul, și care a avut un parcurs internațional impresionant. Montarea a fost prezentată mai întâi cu Kuranosuke Sasaki în rolul principal, apoi a continuat cu Adrian Matioc.

În același timp, ne bucurăm să oferim publicului online două spectacole prezentate în cadrul FITS 2025, ca parte din selecția care aduce pe Scena Digitală producții și întâlniri artistice excepționale, din România și din lume.” – Constantin Chiriac, director general TNRS și președinte FITS.

Premierele lunii februarie sunt:

1. Iona de Marin Sorescu, regia Silviu Purcărete

Una dintre cele mai importante scrieri ale dramaturgiei românești, „Iona” de Marin Sorescu revine într-o montare semnată de Silviu Purcărete, cu Adrian Matioc în rolul principal, într-un proiect cu o puternică dimensiune interculturală. Spectacolul propune o experiență scenică de mare rafinament, în care spiritualitatea, natura și condiția umană se întâlnesc într-o formă poetică și tulburătoare, invitând publicul din întreaga lume la o comuniune profundă și universală.

2. „Briza din Est” – un spectacol de Mara Halunga

Concertul cântăreței și compozitoarei Mara Halunga aduce pe Scena Digitală bogăția melodică și vibrația Braziliei, într-o întâlnire artistică cu influențe românești. Spectacolul intitulat „Vento Leste” creează o punte între două lumi, prin vocea artistei, chitara lui Cauê De Marinis și pianul lui Alexandru Olteanu.

3. „Nesupusele”, regia: Carol Benjamin, Ana do Carmo, Julia Katharine, Luh Maza, Taís Amordivino – Daza Filmes

„Nesupusele” este un lungmetraj de tip antologie care reunește patru scurtmetraje realizate în 2024 de regizori din grupuri subreprezentate în industria cinematografică braziliană. Inspirate din povestiri literare scrise de femei braziliene la finalul secolului al XIX-lea, aceste creații explorează teme precum moartea, vindecarea, căsătoria, dorința și libertatea – într-un demers artistic emoționant.

Bilete și abonamente

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele 88 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.