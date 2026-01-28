garduri electrice pentru stoparea urșilor în județul sibiu: primarii spun da, activiștii se opun soluției

Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalați în România pentru a reduce situațiile în care oamenii intră în conflict cu animalele sălbatice, potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Măsura vizează județele vulnerabile, inclusiv județul Sibiu, unde atacurile urșilor bruni au devenit tot mai frecvente.

În județul Sibiu, populația de urși și lupi a crescut vertiginos de la an la an, iar odată cu aceasta, pagubele produse de animale s-au intensificat semnificativ. Populația de urși a crescut constant, de la 926 de exemplare în 2020, la 1.047 în 2021, 1.100 în 2022, 1.166 în 2023 și 1.236 în 2024. (DETALII AICI)

Inițiativa privind insalarea mai multor garduri electrice este susținută de o parte dintre primarii din județul Sibiu, pentru a proteja oamenii de animalele sălbatice care ajung tot mai des în sate. În schimb, activiștii de mediu atrag atenția spunând că acestea reprezintă doar o soluție temporară și pot avea efecte negative asupra ecosistemelor.

Activist de mediu: „Fragmentarea peisajului nu este o soluție”

Mihai Barbu, cel care a pus pe harta turistică a județului Sibiu satul Apoș de pe Valea Hârtibaciului, unde a dezvoltat un centru de echitație prin Villa Abbatis, este și membru în conducerea Federației „Peisaj Deschis”. Acesta a vorbit despre impactul negativ pe care gardurile electrice îl pot avea asupra faunei sălbatice.

„Punctul nostru de vedere este destul de clar pe acest subiect. Nu cred că este o soluție pe termen lung. Poate funcționa pe termen scurt, dar pe termen lung poate crea probleme chiar pentru cei care monitorizează urșii. Nu cred că este nevoie de fragmentarea peisajului pentru protecția oamenilor, ci de alte măsuri.

Gardurile electrice pot mări conflictele om–animal, pentru că ele direcționează animalele spre căile de acces care duc spre zone locuite. S-au văzut cazuri în care crescătorii de vite spun că gardurile nu îi opresc pe urși. Gardurile sunt mai degrabă pentru a ține bovinele în interior, nu pentru a ține urșii afară. Cred că această soluție ar trebui testată la nivel micro, văzut dacă are efect și abia apoi extinsă la nivel macro”, a declarat Mihai Barbu, membru al Federației Peisaj Deschis.

Federația Peisaj Deschis este alcătuită din asociații locale și naționale care susțin și promovează peisajul deschis din zona Podișului Hârtibaciului. Organizația reunește expertiză din domeniile mediului, social, cultural și politic, având ca scop încurajarea dialogului și integrarea diferitelor valori în dezvoltarea durabilă a regiunii.

Direcția Silvică Sibiu: „Vom vedea rezultatele”

Ilie Troandă, directorul Direcției Silvice Sibiu, a evitat să comenteze în detaliu inițiativa, precizând că este nevoie de timp pentru a vedea efectele. „Eu pot critica ministrul Mediului? La minister sunt specialiști. Probabil vom vedea rezultatele. Este ușor să critici”, a spus Ilie Troandă.

Primarii din județ: „Este o idee bună”

În schimb, unii primari din județul Sibiu consideră că gardurile electrice pot fi utile, mai ales dacă există finanțare. „Cu gardurile electrice ar fi o idee bună. Este important să se poată accesa fonduri, inclusiv de către persoane private. Administrațiile publice, dar și persoanele fizice ar trebui să aibă acces. Noi am intermediat legătura între un ONG și crescători de oi care au primit garduri electrice. Proprietarii le folosesc mai mult pentru protecția animalelor domestice”, a declarat Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari.

Primarul comunei Porumbacu de Jos, Dorel Martincu, spune că astfel de soluții sunt deja aplicate în localitate. „Este o măsură bună. Avem de mai mulți ani garduri pentru urși. Nu se rezolvă sută la sută problema, pentru că ursul este descurcăreț și sapă pe sub garduri. Dacă vom avea finanțare, le vom face mai bune, cu mai multe fire. În Porumbacu avem deja peste 20 de kilometri de gard electric”, a spus acesta.

