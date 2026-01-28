gripa mai face o victimă la sibiu: un bărbat de 72 de ani, nevaccinat

Un nou caz de deces provocat de gripă a fost înregistrat în județul Sibiu.
Victima este un sibian în vârstă de 72 de ani și care suferea de multiple comorbidități. Decesul a avut loc în data de 28 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu iar potrivit autorităților, pacientul nu era vaccinat împotriva gripei.
De la începutul sezonului gripal și până în prezent, în județul Sibiu s-au înregistrat cinci decese cauzate de gripă, persoanele având vârste între 49 și 90 de ani.
Ultima oră
- Inter Sibiu, înfrângere cu ”vecinii” de la CSC Șelimbăr acum 2 minute
- Mașină în flăcări pe autostradă între Cristian și Săliște / foto video acum 11 minute
- Piftie ca la țară și ciorbă cu afumătură, gătite pe loc la Muzeul ASTRA acum 12 minute
- O firmă din Brașov va toaleta și tăia arborii uscați din Sibiu acum 17 minute
- CJ Sibiu investește aproape 25 de milioane de lei în tratamentul cazurilor de AVC: se cumpără un nou angiograf la Spitalul Județean acum 22 de minute