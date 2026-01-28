gripa mai face o victimă la sibiu: un bărbat de 72 de ani, nevaccinat

Un nou caz de deces provocat de gripă a fost înregistrat în județul Sibiu.

Victima este un sibian în vârstă de 72 de ani și care suferea de multiple comorbidități. Decesul a avut loc în data de 28 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu iar potrivit autorităților, pacientul nu era vaccinat împotriva gripei.

De la începutul sezonului gripal și până în prezent, în județul Sibiu s-au înregistrat cinci decese cauzate de gripă, persoanele având vârste între 49 și 90 de ani.