inter sibiu, înfrângere cu ”vecinii” de la csc șelimbăr

Într-un joc amical disputat miercuri pe ”Voința”, echipa de eșalon secund, CSC 1599 Șelimbăr a câștigat cu 3-1 contra lui Inter Sibiu, formație care activează în Liga 3.

Inter Sibiu a deschis scorul pe ”Voința”, prin Mercioiu. Șelimbăr a egalat înainte de pauză din lovitură de la 11 metri, prin Mihart. În repriza secundă, ”călăreții roșii” s-au desprins prin reușitele lui Benzar și Ivan.

Inter Sibiu abia și-a reluat pregătirile și are câțiva jucători care nu mai sunt în lot față de prima parte a sezonului. Primul plecat este L. Niță, care a abandonat activitatea de jucător și va continua ca antrenor la Tigrii Team. Sibienii au un nou antrenor, Mihai Ianc, după ce Călin Moldovan a ales să plece la o echipă de județ din Brașov. Primul transfer al iernii este portarul ghanez Obed, venit ca împrumut de la FC Hermannstadt.

CSC 1599 Șelimbăr a avut câțiva indisponibili miercuri, când antrenorul Eugen Beza nu i-a putut folosi pe Măluțan, Călugăr și Luca. Șelimbăr i-a adus până acum pe Mihart și Vuc de la FC Hermannstadt și mai caută maxim 1-2 jucători.

Din lotul care a încheiat prima parte a sezonului nu mai sunt printre ”călăreți”: Obed (Inter Sibiu), P. Ntim, Cotogoi, Dancu, Gherman (CS Dinamo), S. Șerban (FC Bihor) și Jurj (Chindia).

CSC 1599 Șelimbăr: Băilă – Monea, Natea, Frățilă, Buzan – Lenghel, Baba, Cătălina, Mihart, Birbic – Vuc.