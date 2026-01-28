mașină în flăcări pe autostradă între cristian și săliște / foto video

O mașină a luat foc în mers pe autostrada A1, între Sebeș și Sibiu. Pompierii intervin miercuri după-amiază pentru a stinge flăcările.

UPDATE

Traficul este blocat pe sensul de mers spre Sibiu. Pompierii lucrează la stingerea incendiului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, incendiul auto s-a produs pe A1, între localitățile Cristian și Săliște din județul Sibiu.

Sursa: Schneider Daniel

„Pompierii sibieni intervin de urgență pe A1 km 260 sensul de mers Sebeș-Sibiu, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la întregul autoturism. Se acționează pentru stingerea incendiului”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.

Sursa video: Info Trafic Sibiu/WhatsApp