o firmă din brașov va toaleta și tăia arborii uscați din sibiu

Primăria municipiului Sibiu a încheiat un contact cu o firmă din Moieciu de Jos, județul Brașov, care să toaleteze și să taie arborii uscați de pe raza orașului.

Firma NICA GREEN SOLUTIONS SRL se va ocupa de toaletarea și tăierea arborilor bolnavi de pe raza municipiului Sibiu. Potrivit caietului de sarcini, primăria a luat decizia semnării acestui contract având în vedere „vârsta înaintată a unor arbori din mediul citadin”. Mai mulți arbori bătrâni și uscați au fost identificați în parcuri și în alte zone verzi din Sibiu.

Municipalitatea a stabilit condiții clare: lucrările de toaletare vor însemna operațiuni de ridicare coroană, lucrări de rărire și reducere a înălțimii coroanei. De asemenea, toaletarea se va face astfel încât coroana rămasă să aibă formă și proporție și să fie eliberate cablurile aeriene acolo unde este cazul. În cazul tăierilor, firma va trebui să asigure perimetrul de lucru, să semnalizeze punctul de lucru, iar la finalizarea lucrării să degajeze terenul de materialul lemnos rezultat.

Valoarea contractului, semnat pe 12 luni, pentru prestarea serviciilor de toaletare arbori, doborât arbori și frezat cioate se ridică la 453.500 lei.