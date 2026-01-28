pas greșit pentru csu: înfrângere la timișoara / video

După un meci nebun, CSU Sibiu a cedat miercuri seară la Timișoara, 76-81 cu SCM, întrerupând astfel o serie de trei victorii consecutive.
Sibienii au dominat clar primul sfert și conduceau pe Bega cu 27-18, după primele 10 minute.
În sfertul secund, sibienii au avut 16 puncte avans, dar Timișoara a revenit în meci până la pauză. După 20 de minute de joc, CSU mai avea avans minim, 42-41.
SCM Timișoara a controlat clar ostilitățile în al treilea sfert și a condus la 15 puncte. Bănățenii aveau 68-55 după 30 de minute.
CSU a revenit puternic pe final și s-a apropiat la doar 3 puncte de gazde, dar nu a fost suficient. S-a terminat 81-76 pentru Timișoara.
MJ Randolph (18 puncte) și Smith (15 puncte) au fost principalii marcatori pentru echipa lui Dan Fleșeriu.
Cu un bilanț de 8-10, Sibiul este conjunctural pe locul 8 în sezonul regular, dar este în continuare în lupta pentru play-off.
