percheziții la medicul cristian andrei: este acuzat de viol și agresiune sexuală

Polițiștii efectuează în această dimineață, 28 ianuarie, percheziții la casa de vacanță a medicului Cristian Andrei din județul Dâmbovița, în cadrul unui dosar în care acesta este acuzat de mai multe paciente de viol și agresiune sexuală.

Potrivit anchetatorilor, la această oră sunt puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București, Târgoviște și Ilfov. Medicul urmează să fie condus la audieri.

Ancheta se desfășoară într-un dosar privind infracțiunile de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, viol și agresiune sexuală.

Potrivit Mediafax, din probele administrate reiese că, în perioada 1 iulie 2004 – 10 noiembrie 2025, Cristian Andrei ar fi desfășurat activități specifice psihologiei fără a fi absolvent al unei facultăți acreditate și fără atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, între 2019 și 2024, medicul ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se drept psiholog și determinându-le să plătească pentru ședințe de psihoterapie neautorizate.

În acest interval, potrivit cercetărilor, Cristian Andrei ar fi comis acte de agresiune sexuală și viol asupra unor paciente, profitând de vulnerabilitatea și dependența emoțională a acestora în cadrul relației terapeutice. Printre incidentele sesizate se numără sărutări forțate, atingerea pe sub haine și constrângerea sexuală în timpul ședințelor de psihoterapie, desfășurate la diferite puncte de lucru ale institutului condus de bărbat.

Miercuri, Cristian Andrei a fost depistat la casa sa de vacanță din județul Dâmbovița și va fi adus la audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1.