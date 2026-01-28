piatra vânătă în livadă: de la metoda tradițională la alternative moderne

Timp de decenii, „piatra vânătă” a fost un reper în îngrijirea livezilor. Folosită corect, a ajutat la prevenirea multor boli. Folosită greșit, a creat probleme. Astăzi, pomicultura modernă oferă soluții mai sigure, mai eficiente și mai bine adaptate realităților actuale.

Ce este „piatra vânătă”

Piatra vânătă este denumirea populară a sulfatului de cupru, o substanță utilizată de mult timp în pomicultură și grădinărit pentru combaterea bolilor fungice și bacteriene. Cel mai cunoscut mod de utilizare a fost sub forma zemei bordeleze, aplicată în special la tratamentele de iarnă sau la începutul sezonului, cu rol preventiv.

Cuprul rămâne și astăzi o substanță activă importantă în protecția plantelor. Diferența este că modul de utilizare a evoluat semnificativ față de practicile tradiționale.

De ce nu mai este recomandată utilizarea pietrei vânătă în formă brută

Problema nu este cuprul în sine, ci folosirea sulfatului de cupru brut, preparat empiric, fără control asupra dozei și momentului aplicării.

Dozare dificilă și risc de fitotoxicitate

Soluțiile preparate „după ochi” pot duce ușor la supradozare. În fenofaze sensibile, cum sunt dezmuguritul sau apariția frunzelor, cuprul poate provoca arsuri, stres fiziologic și încetinirea creșterii pomilor. Produsele moderne sunt formulate tocmai pentru a reduce aceste riscuri.

Acumularea cuprului în sol

Cuprul nu se degradează și se poate acumula în sol în timp. Din acest motiv, legislația europeană impune limite clare privind cantitatea totală aplicată pe mai mulți ani, pentru protejarea solului și a organismelor benefice.

Reglementări stricte de utilizare

Produsele pe bază de cupru sunt atent monitorizate, iar aplicarea lor trebuie să respecte doze, intervale și condiții precise. Utilizarea necontrolată a pietrei vânătă brute nu mai este compatibilă cu o agricultură responsabilă.

Concluzie: cuprul rămâne util, dar piatra vânătă folosită ca odinioară nu mai este o soluție modernă sau sigură.

Alternative moderne pentru tratamentul pomilor

1. Fungicide cuprice formulate – soluția actualizată

Pentru cei care doresc să păstreze beneficiile cuprului, dar într-o formă sigură și controlată, fungicidele cuprice comerciale sunt alegerea corectă.

– Zeamă bordeleză granulată sau neutralizată (WG, WP)

Are pH controlat, se dozează ușor, aderă bine pe ramuri și scoarță și prezintă un risc mult mai redus de fitotoxicitate față de soluțiile preparate manual.

– Hidroxid de cupru și alte formulări moderne (WG, SC)

Sunt mai stabile, se aplică uniform și se integrează ușor în programele de tratament. Un exemplu este CHAMP 77 WG, cu substanță activă hidroxid de cupru, echivalent a 50% cupru metalic.

Aceste produse sunt fungicide de contact, cu rol preventiv, ideale pentru tratamentele de iarnă și de început de sezon.

2. Uleiul horticol – esențial în tratamentele de iarnă

Uleiurile horticole sunt indispensabile pentru combaterea dăunătorilor care iernează pe pomi (ouă, larve, adulți). Ele acționează prin contact, sufocând formele hibernante și reducând semnificativ presiunea dăunătorilor la pornirea în vegetație.

Se aplică în repaus vegetativ, singure sau în combinație cu fungicidele cuprice, doar dacă eticheta permite acest lucru.

3. Fungicide sistemice și penetrante – protecție în vegetație

În perioadele cu risc ridicat de boală, cum sunt primăverile ploioase, tratamentele de contact pot fi insuficiente. Fungicidele sistemice și penetrante:

– protejează planta din interior;

– au durată mai mare de acțiune;

– pot avea și efect curativ, în limitele recomandărilor de pe etichetă.

4. Soluții biologice – direcția agriculturii moderne

Produsele biologice sunt tot mai folosite în programe integrate sau cu reziduuri reduse. Cele pe bază de Bacillus subtilis:

– limitează dezvoltarea agenților patogeni;

– creează o barieră naturală de protecție;

– pot fi utilizate preventiv sau în alternanță cu produsele chimice.

Un exemplu este Bactofit, utilizat pentru combaterea bolilor fungice la pomii fructiferi, inclusiv făinarea, pătările foliare, antracnoza și putregaiul cenușiu.

5. Lucrările agrotehnice – baza oricărui program eficient

Niciun produs nu poate compensa lipsa lucrărilor de bază. Tratamentele dau rezultate doar dacă sunt completate de:

– tăieri corecte și aerisirea coroanei;

– eliminarea lemnului și fructelor infectate;

– menținerea igienei în livadă;

– fertilizare echilibrată;

– monitorizarea atentă a culturii și respectarea fenofazelor.

Recomandare finală

Pentru informații corecte și produse omologate, Verdon oferă soluții profesionale pentru pomicultură, horticultură și grădinărit. Oferta completă este disponibilă online, pe verdon.ro, iar sibienii pot beneficia și de consultanță directă în fitofarmacia Verdon din Sibiu, Strada Ștefan cel Mare nr. 154.