piftie ca la țară și ciorbă cu afumătură, gătite pe loc la muzeul astra

În perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2026, între orele 11:00 și 15:00, vizitatorii sunt așteptați la Muzeul ASTRA – Târgul de Țară pentru a descoperi răci și alte preparate tradiționale transilvănene.

Printre mâncărurile prezentate se numără piftie în farfurie, răci în blid și ciorbă de boabe cu afumătură de porc, preparate nelipsite din satele transilvănene în această perioadă a anului. Rețetele sunt moștenite din tradiție și completate cu informații culese de specialiștii muzeului ASTRA în cercetările de teren dedicate repertorierii rețetelor tradiționale.

Răciturile au fost apreciate pentru valoarea nutritivă, fiind un ajutor de nădejde în fața gerurilor de odinioară. Astăzi, ele sunt recunoscute și pentru alte beneficii, păstrate în mentalul colectiv ca preparate esențiale ale bucătăriei tradiționale. La Muzeul ASTRA, vizitatorii pot experimenta pregătirea răciturilor, urmând rețete tradiționale sau descoperite de cercetători, demonstrând ingeniozitatea și folosirea eficientă a resurselor în gospodăria țărănească.

Participanții vor avea ocazia să redescopere instrumentarul de odinioară folosit la prepararea și aromarea mâncărurilor, precum și metodele tradiționale de păstrare a ingredientelor pe timpul iernii, menținând proprietățile nutritive și gustul autentic.

În cele două zile, vor fi organizate ateliere gastronomice, în cadrul cărora se vor ilustra toate etapele preparării piftiilor: picioare de porc, urechi, ciolan, oase cu carne afumate. După ce piftiile se vor închega, acestea vor fi servite alături de alte preparate tradiționale. În plus, ciorba cu afumătură de porc va fi servită cald, amintind de obiceiul bucătăriei tradiționale, în care după tăierea porcului, preparatele erau completate cu un os afumat pentru gust.

Organizatorii invită publicul să se bucure de gustul autentic al bucătăriei tradiționale românești și să trăiască experiența gastronomiei transilvănene la Târgul de Țară.