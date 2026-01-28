salvamontiștii sibieni în doliu. a murit mihai voinescu

Asociația Salvatorilor Montani Sibiu anunță cu profundă tristețe dispariția colegului și prietenului lor, Mihai Voinescu, care de ieri „se antrenează sus, mult mai sus decât ei”.

Născut pe 26 mai 1955, Mihai a fost șef al Serviciului Salvamont Sibiu și instructor în școlile naționale. A fost un om și un sportiv care a inspirat generații întregi prin dedicare, pasiune și curaj.

Asociatia Salvatorilor Montani Sibiu transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Înmormântarea va avea loc vineri, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Sibiu.