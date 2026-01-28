scandal de proporții într-o benzinărie din sibiu: doi tineri reținuți / video

Un scandal de zile mari a avut loc, în urmă cu o săptămână, într-o benzinărie din municipiul Sibiu. Mai mulți tineri s-au încăierat sub ochii altor persoane aflate la mese.

Scandalul a avut loc în seara zilei de 21 ianuarie 2026 în benzinăria Rompetrol de la ieșire din Sibiu spre Șelimbăr. Doi tineri (A. F. și A. O.), în vârstă de 25 și 27 de ani, au agresat un tânăr de 18 ani. În răfuială a fost lovită și o tânără de 22 de ani, care a intervenit pentru a-i despărți.

„În fapt, la data de 21 ianuarie a.c., cei doi bărbați, în timp ce se aflau într-o stație de alimentare cu combustibil din municipiul Sibiu, ar fi agresat fizic un tânăr, în vârstă de 18 ani, domiciliat în Șelimbăr. Conflictul a fost spontan și s-a produs pe fondul unor divergențe mai vechi”, explică reprezentanții IPJ Sibiu.

Tânărul de 18 ani a fost într-un final salvat de alte două persoane care au intervenit pentru a opri agresiunea. El a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior a formulat plângere penală.

După ce a plecat din benzinărie, unul dintre agresori s-a lăudat pe rețelele de socializare cu fapta sa.

Același agresor care s-a lăudat în mediul online nu este la prima ispravă de acest gen. În trecut, el a mai fost implicat în alte scandaluri, printre care unul petrecut la ștrandul din Veștem. (Detalii AICI)

Riscă să fie arestați

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, cei doi tineri au fost reținuți. Aceștia riscă să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.

„La data de 28 ianuarie a.c., în baza probatoriului administrat, polițiștii specializați în investigații criminale i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi tineri, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Cei doi tineri sunt cercetați într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Zilele trecute a mai avut loc o bătaie între tineri în Sibiu. De această dată, ei s-au încăierat în parcarea supermarketului Carrefour din Șelimbăr. Una dintre persoanele implicate a ajuns la spital. (DETALII și VIDEO AICI)

