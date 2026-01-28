situația șomajului în județul sibiu: o categorie de vârstă, afectată serios

La sfârșitul lunii decembrie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 5.996 șomeri, dintre care 2.884 femei.

Rata șomajului a fost de 3,13%, în creștere cu 0,15 puncte procentuale față de luna noiembrie 2025.

Din totalul șomerilor, 1.155 persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, iar 4.841 erau neindemnizate. În funcție de mediul de rezidență, 4.174 persoane sunt din mediul rural și 1.822 din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârstă:

Grupa de vârstăNumăr șomeri
< 25 ani695
25-29 ani472
30-39 ani1.425
40-49 ani1.434
50-55 ani752
> 55 ani1.218
Total5.996
situația șomajului în județul sibiu: o categorie de vârstă, afectată serios

Structura șomerilor după nivelul studiilor:

  • Studii primare sau fără studii: 44,22%
  • Studii gimnaziale: 25,05%
  • Studii liceale și postliceale: 13,12%
  • Studii profesionale: 11,09%
  • Studii superioare: 6,50%

Structura șomerilor după nivelul de ocupabilitate:

  • Persoane foarte greu ocupabile: 631
  • Persoane greu ocupabile: 2.594
  • Persoane mediu ocupabile: 2.542
  • Persoane ușor ocupabile: 229

Ultima oră