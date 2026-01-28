sute de locuri de muncă în străinătate pentru sibieni: norvegia și suedia conduc topul ofertelor

Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin rețeaua EURES România, un total de 269 locuri de muncă vacante.

Cei interesați de un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe www.eures.anofm.ro. Pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă în străinătate este necesar CV-ul în format EUROPASS și completarea unei cereri.

Finlanda – 6 locuri: sudor MIG/MAG, sudor TIG, montator țevi în șantier naval

Germania – 11 locuri: lucrător în producție (procesare produse din carne), fizioterapeut

Irlanda – 25 locuri: îngrijitor persoane, zidar-pietrar

Italia – 15 locuri: șofer autobuz

Norvegia – 103 locuri: muncitor în producție (industria piscicolă), mecanic biciclete

Olanda – 11 locuri: timonier, personal de punte, mecanic asamblare

Slovenia – 8 locuri: finisor fațade exterioare clădiri

Suedia – 90 locuri: electrician, mecanic topitorie, operator de proces laminor la cald, mecanic macarale și echipamente de ridicare, electrician macarale și echipamente de ridicare, electrician zona turnare, mecanic zona laminor la cald, operator de proces turnare continuă, operator de proces zona topitoriei

Persoană de contact: Corina Suciu – consilier EURES

Etaj 4, Camera 448, Tel: 0269 210882, interior 119

FOTO https://globalworker.ro/job/sudori-mig-mag-suedia/