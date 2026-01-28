sute de locuri de muncă în străinătate pentru sibieni: norvegia și suedia conduc topul ofertelor

Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin rețeaua EURES România, un total de 269 locuri de muncă vacante.
Cei interesați de un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe www.eures.anofm.ro. Pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă în străinătate este necesar CV-ul în format EUROPASS și completarea unei cereri.
- Finlanda – 6 locuri: sudor MIG/MAG, sudor TIG, montator țevi în șantier naval
- Germania – 11 locuri: lucrător în producție (procesare produse din carne), fizioterapeut
- Irlanda – 25 locuri: îngrijitor persoane, zidar-pietrar
- Italia – 15 locuri: șofer autobuz
- Norvegia – 103 locuri: muncitor în producție (industria piscicolă), mecanic biciclete
- Olanda – 11 locuri: timonier, personal de punte, mecanic asamblare
- Slovenia – 8 locuri: finisor fațade exterioare clădiri
- Suedia – 90 locuri: electrician, mecanic topitorie, operator de proces laminor la cald, mecanic macarale și echipamente de ridicare, electrician macarale și echipamente de ridicare, electrician zona turnare, mecanic zona laminor la cald, operator de proces turnare continuă, operator de proces zona topitoriei
Persoană de contact: Corina Suciu – consilier EURES
Etaj 4, Camera 448, Tel: 0269 210882, interior 119
FOTO https://globalworker.ro/job/sudori-mig-mag-suedia/
