top-ul constructorilor de autostrăzi: unul conduce detașat cu un sector din a13, sibiu – făgăraș

Constructorii de autostrăzi din România au raportat avansuri notabile pe șantiere și în ultima lună a anului trecut, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile.

În top 3 sunt cei de la Precon, Makyol și Ozaltin.

Cel mai important progres lunar a fost raportat de Precon Transilvania. Asocierea Precon – Citadina a avansat cu 8 puncte procentuale pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania, ajungând la un stadiu fizic de 30%, potrivit datelor publicate la începutul lunii de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Pe locul al doilea în clasamentul lunii decembrie se află constructorul turc Makyol, cu un progres de 4,36 puncte procentuale pe lotul 3 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, cel mai avansat tronson al acestei autostrăzi, ajuns la un stadiu de aproape 28%.

Podiumul este completat de Ozaltin, tot din Turcia, care a raportat un avans de 4 puncte procentuale la lucrările pentru mega-viaductele de pe Autostrada A3 Transilvania. Traseul deviat a ajuns astfel la un stadiu de execuție de aproximativ 47%.

Progrese notabile

Potrivit Economica, Makyol revine în top cu un progres de 3,8 puncte procentuale pe lotul 4 al A13 Sibiu – Făgăraș, unde lucrările au ajuns la aproape 13%. Același constructor a mai raportat un avans de 3,35 puncte procentuale pe lotul 2 al aceleiași autostrăzi, stadiul fizic fiind de 15,5%.

În continuare, UMB a înregistrat un progres de 3 puncte procentuale pe lotul Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii A7, ajuns la un stadiu de execuție de 70%. Tot UMB a raportat un avans de 2,31 puncte procentuale pe lotul Margina – Holdea din Autostrada A1 Lugoj – Deva, unde lucrările la secțiunea cunoscută drept „tunelurile pentru urși” se apropie de 50%.

Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu a mai bifat un progres de 2 puncte procentuale pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni al A7, realizat în proporție de 95% și dat parțial în trafic încă din anul trecut.

Constructorul turc Makyol a raportat, de asemenea, un prim progres de 2 puncte procentuale pe lotul 1 al A13 Sibiu – Făgăraș.

Progrese au fost consemnate și pe Autostrada Unirii A8, unde constructorul turc Nurol a avansat cu aproximativ 1,8 puncte procentuale pe secțiunea Tg Mureș – Miercurea Nirajului, ajunsă la un stadiu de aproape 29%.

În top se regăsește și constructorul chinez CCECC, cu un progres de 1,55 puncte procentuale pe lotul 3 Nord al Autostrăzii de Centură București A0. Acesta este urmat de Porr Construct, care a raportat un avans de 1,5 puncte procentuale pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

FOTO Youtube IOAN ADRIAN GICA