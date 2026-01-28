un consilier local cere primăriei sibiu să revoce hotărârea de majorare a taxelor și impozitelor

Consilierul local Constantin Dincă (AUR) a formulat o plângere către Primăria Sibiu prin care a cerut revocarea hotărârii prin care au fost stabilite noile taxe și impozite pentru anul 2026.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2026, a fost aprobat în 30 decembrie de consilierii locali. Prima zi de plată a taxelor locale a fost 12 ianuarie 2026, iar o parte dintre sibieni și-au achitat deja dările.

Consilierul local Constantin Dincă de la AUR a anunțat, pe pagina de Facebook, că a depus la registratura Primăriei Sibiu, în 27 ianuarie, o plângere prealabilă prin care a cerut revocarea hotărârii nr. 462/2025.

Dincă: „Această creștere îmi destabilizează grav bugetul familiei”

Consilierul a explicat, în plângerea depusă, că noile creșteri ale taxelor și impozitelor locale i-au „destabilizat grav bugetul familiei, afectând dreptul la un nivel decent de trai”.

El a adăugat că „ordonanțele de urgență nu pot afecta îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituție (inclusiv obligația de a plăti impozite și taxe)”, precizând că această „creștere masivă și obligatorie modifică substanțial nivelul acestei îndatoriri”.

Consilierul a mai transmis în plângere că nu exista o urgență extraordinară, deoarece majorarea era deja cunoscută din Legea 239/2025, adoptată de Parlament, iar OUG 78/2025 doar a forțat aplicarea rapidă „sub amenințare financiară”.

Constantin Dincă a specificat că noile majorări au încălcat predictibilitatea, iar contribuabilii au avut doar câteva zile la dispoziție să se pregătească pentru creșterile ce au urmat.