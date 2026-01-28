val de gripă în rândul copiilor, la sibiu. pneumoniile dau semne de recul

Cea de-a patra săptămână de monitorizare a sezonului gripal 2026 aduce o creștere ușoară a numărului de cazuri de gripă, o scădere moderată a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare și o diminuare semnificativă a pneumoniilor.

Gripa

În perioada 19-25 ianuarie 2026, au fost raportate 276 de cazuri de gripă, cu 40 mai multe față de săptămâna precedentă, dar mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator, toate pozitive la virusul gripal de tip A, la 7 bărbați și 2 femei, cu vârste între 29 și 84 de ani.

Cele mai multe îmbolnăviri și internări s-au înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, procentul internărilor raportat la totalul cazurilor fiind de 16,66%. Din fericire, în această perioadă nu au fost înregistrate decese.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % internări din total 0-1 23 9 0 8,33% 2-4 52 7 0 18,84% 5-14 119 14 0 43,11% 15-49 43 3 0 15,57% 50-64 13 4 0 4,71% >65 26 9 0 9,42%

Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare

Numărul de cazuri a scăzut ușor față de săptămâna precedentă, fiind raportate 1.876 de cazuri, cu 37 mai puține decât în săptămâna anterioară și cu 1.162 mai puține față de aceeași perioadă din 2025. Majoritatea cazurilor au fost în rândul copiilor sub 14 ani.

Numărul total de internări a fost de 65, reprezentând 3,46% din cazuri, majoritatea fiind bebeluși sub 1 an.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % internări 0-1 132 33 0 7,03% 2-4 262 14 0 13,96% 5-14 614 12 0 32,72% 15-49 616 4 0 32,83% 50-64 156 1 0 8,31% >65 96 1 0 5,11%

Pneumopatii

Săptămâna trecută s-au înregistrat 359 de cazuri, cu 130 mai puține decât săptămâna anterioară și cu 156 mai puține decât în perioada similară din sezonul anterior. Cele mai multe cazuri au fost raportate la persoanele active și vârstnici peste 65 de ani.

Procentul internărilor a fost ridicat, de 37,32%, arătând că pneumoniile rămân o problemă gravă pentru sănătatea vârstnicilor.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % internări 0-1 13 10 0 3,62% 2-4 32 13 0 8,91% 5-14 42 6 0 11,69% 15-49 110 24 0 28,13% 50-64 59 20 0 16,43% >65 112 61 0 31,19%

Vaccinare și evoluția sezonului gripal

De la începutul sezonului și până la data de 25 ianuarie 2026, 27.692 persoane s-au vaccinat împotriva gripei. În aceeași perioadă au fost raportate:

1.483 cazuri de gripă

23.686 cazuri de IACRS

4.868 cazuri de pneumopatii

Autoritățile reamintesc populației importanța vaccinării, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile, și recomandă respectarea măsurilor preventive pentru reducerea răspândirii infecțiilor respiratorii.

