veste importantă: studiul de fezabilitate al autostrăzii brașov – făgăraș este gata

Proiectantul Search Corporation a finalizat și predat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Brașov – Făgăraș, tronson esențial al Autostrăzii Transilvania.

Studiul a fost transmis oficial pe 29 decembrie 2025. Potrivit Raportului privind Impactul asupra Mediului, autostrada va avea aproximativ 50 km, incluzând 46 de poduri, viaducte și pasaje, precum și un ecoduct pentru protecția faunei. Raportul are peste 500 de pagini.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 10,22 miliarde lei fără TVA, dintre care lucrările de mediu reprezintă aproximativ 192,37 milioane lei fără TVA.

Potrivit Economica, contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic a fost semnat în vara anului 2021 cu asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik, pentru suma de 18,17 milioane lei. Pentru secțiunea Sibiu – Făgăraș a A13, CNAIR a semnat deja contracte de proiectare și execuție cu constructorul turc Makyol.

Autostrada Brașov – Făgăraș are ca scop principal îmbunătățirea legăturilor de transport între centrul și vestul României, fiind un tronson strategic în dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale.