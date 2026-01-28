vești proaste pentru români: vom plăti mai mult pentru facturile la gaze

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu, a spus că, în lista oficială a autorității, există deja oferte de gaze naturale mai ieftine decât prețul plafonat.

Aceste oferte vor fi valabile după 1 aprilie, când se încheie schema de sprijin. Totuși, el a avertizat că furnizorii care vin cu tarife mari demonstrează că „nu mai doresc să facă activitate de furnizare” și i-a îndemnat pe consumatori să își schimbe furnizorul gratuit, așa cum s-a întâmplat deja pe piața energiei electrice.

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, pe site-ul ANRE există aproximativ 15 oferte noi pentru furnizarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2026.

Dacă până pe 23 ianuarie prețurile erau în jur de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, noile oferte variază între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă scumpiri între 4% și 32%.

O piață în schimbare

Potrivit Digi24, piața gazelor naturale din România se pregătește pentru eliminarea definitivă a plafonării prețurilor. George Niculescu a subliniat că există deja oferte sub prețul plafon stabilit prin Ordonanță de Urgență.

Furnizorii care afișează tarife mai mari, de 0,42 lei/kWh, au fost criticați de George Niculescu. Acesta a afirmat că ofertele „nu sunt reale” și le-a transmis să solicite suspendarea licenței dacă nu doresc să ofere prețuri corecte.

Experiența de pe piața energiei electrice

Șeful ANRE a mai amintit că, pe piața energiei electrice, în 2025, aproximativ 650.000 de locuri de consum au schimbat furnizorul, majoritatea în lunile iulie și decembrie, când circa 100.000 de români au ales oferte mai avantajoase.

„Am văzut ce s-a întâmplat la energia electrică: furnizorii erau grupați în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, iar astăzi avem oferte de sub 1 leu/kWh. Mă aștept la același lucru și pentru gaze naturale”, a afirmat șeful ANRE.

Informarea consumatorilor și schimbarea furnizorului

Autoritatea a introdus obligația ca toți furnizorii să își informeze clienții până pe 2 martie cu privire la prețul din contract, drepturile consumatorilor și modalitatea de schimbare a furnizorului. Schimbarea se face fără niciun cost și i-a încurajat pe români să caute prețuri mai bune.

Impactul asupra facturilor

Diferențele aparent mici de preț, de câțiva bani pe kWh, se traduc în sume semnificative anual:

Pentru un apartament cu două camere (consum anual ~15.000 kWh), factura poate crește de la circa 4.650 lei la aproximativ 6.150 lei/an.

Pentru o casă (consum anual ~30.000 kWh), costul poate urca de la 9.300 lei la aproximativ 12.300 lei/an.

Astfel, o diferență de doar 1–10 bani/kWh se traduce în practică prin 150–1.500 lei în plus/an pentru un apartament și 300–3.000 lei în plus/an pentru o casă, cu un impact direct și asupra sumei plătite ca TVA.

