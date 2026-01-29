acces liber la pista de atletism a stadionului municipal. diana mureșan: „li se refuză accesul sportivilor” / video

Consilierul local din partea USR,Diana Mureșan, a propus, în cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu de joi, 29 ianuarie, implementarea unui program clar și previzibil de acces la pista de atletism a Stadionului Municipal, astfel încât atât sportivii profesioniști, cât și cei amatori să poată utiliza infrastructura sportivă.

Consilierul local Diana Mureșana atras atenția, în cadrul ședinței ordinare de joi, asupra faptului că, deși stadionul reprezintă o investiție publică, accesul la pista de atletism este frecvent restricționat, inclusiv în sezonul de iarnă, din diverse motive administrative sau logistice.

„Deși stadionul este o investiție publică, accesul la pista de atletism este adesea limitat, chiar și iarna. Sunt situații în care sportivii ajung la stadion pentru antrenament și li se refuză accesul, fie din cauza zăpezii, fie pentru că pista este acoperită cu prelată sau din cauza unor activități planificate. Pregătirea sportivilor, fie ei amatori sau de performanță, nu ar trebui întreruptă”, a declarat Diana Mureșan.

Consilierul local a solicitat stabilirea unui program minim de întreținere a pistei și a unui orar de funcționare bine definit, astfel încât utilizatorii să știe exact când pot avea acces. „Nu mi se pare în regulă ca sportivii să meargă la stadion și să afle la poartă că nu pot intra. Este nevoie de un program clar, astfel încât fiecare să știe în ce interval orar poate folosi pista de atletism”, a mai spus Mureșan.