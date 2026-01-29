accident cu 3 mașini într-o intersecție din sibiu: trafic îngreunat / video

Trei mașini au fost implicate, joi dimineața, într-un accident pe Calea Gușteriței din Sibiu. Traficul este îngreunat.

Accidentul s-a produs în jurul orei 10:00 într-o intersecție în zona Calea Gușteriței. Trei mașini au intrat în coliziune.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind persoane rănite.

În zonă se circulă îngreunat.

Sursa video: Sursa: Info Trafic Sibiu / WhatsApp







