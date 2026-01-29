adăposturile antiaeriene, insuficiente în sibiu. consilier: „nu vreau să alarmez pe nimeni, dar poate vom avea nevoie de ele”

Sibiul are, în prezent, 6.215 de locuri operative în adăposturi antiaeriene. Asta înseamnă că, în cazul unui atac, sub 5 la sută din populația orașului se va putea adăposti. În acest context, un consilier local a cerut să fie luate măsuri astfel încât toate construcțiile noi din oraș să aibă obligatoriu un astfel de adăpost.

Consilierii locali au aprobat, joi, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiul Sibiu. Planul cuprinde, printre altele, și o anexă cu adăposturile de protecție civilă de pe raza orașului. Un consilier local consideră că numărul lor este prea mic și ar trebui luate măsuri astfel încât fiecare construcție nouă, blocuri sau spații comerciale, să fie prevăzută cu un adăpost antiaerian.

„Am studiat planul acest, e bine făcut, acoperă cam tot ce se poate. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie niciodată să îl aplicăm și să rămână o maculatură. Din fericire, noi în Sibiu nu avem foarte multe riscuri. Mi-a atras atenția în schimb un punct din plan și mă refer la situația adăposturilor antiaeriene. Nu vreau să alarmez pe nimeni, e foarte probabil să nu avem niciodată nevoie de ele. Dar, dacă ne uităm puțin, dintr-un număr de 8.045 de locuri în adăposturi, avem neoperative 1.830 și rămânem cu 6.215. Asta înseamnă 4,59% din populația orașului în caz că, Doamne ferește, avem nevoie. Suntem peste media pe țară, care e undeva la 3%. Ce vreau să vă propun, să ne gândim în perspectivă, poate nu la noi, poate pentru copiii noștri sau pentru copiii copiilor noștri. Să pornim o strategie de a crește aceste adăposturi pentru protecția cetățenilor noștri. Legea ne lasă, avem multe pârghii. Să vedem ce se întâmplă cu cele neoperative, care aparțin unor instituții publice, dar unde sunt 1.200 de locuri nefuncționale? Avem altele unde nu știm ce se întâmplă, nu mai vorbesc de cele de la parterul blocurilor unde găsim zacuscă, cauciucuri și cizme în cauciuc dacă vrei să intri în ele. Aș dori ca pe tot ceea ce se mai construiește în Sibiu, în baza HG 862/2016, care prevede obligativitatea adăposturilor la orice clădiri cu subsol, cu suprafață peste 600 mp, să impunem obligativitatea unui astfel de adăpost antiaerian. Nu se știe când vreodată și dacă vom avea nevoie de ele. Și poate ar fi momentul acum să facem ceva în sensul acesta”, a spus Victor Leția, consilier Forța Dreptei.

Secretarul municipiului a precizat că, la Sibiu, legea este pusă în aplicare, și sunt verificate construcțiile noi astfel încât să fie prevăzute cu adăpost de protecție civilă. „Modificarea legislației obligă, și noi aplicăm întocmai, realizarea adăposturilor ALA la orice construcție de blocuri, locuințe colective cu suprafață de peste 600 metri pătrați. Sunt cerute în realizare din documentația tehnică. Se aplică la sânge legea”, a precizat secretarul municipiului Sibiu, Dorin Nistor.

„Legea a devenit mult mai aspră. Este o modificare din ultima perioadă, este nouă, dar de când a apărut se aplică”, a adăugat primarul Astrid Fodor.