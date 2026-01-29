adrian bibu anunță că nu va mai candida la primăria sibiu. fodor: „nu trebuie să dovedim care suntem mai șmecheri”/ video

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu din 29 ianuarie 2026, consilierul local Adrian Bibu a transmis un mesaj clar colegilor și primarului: prioritățile sale nu mai țin de o candidatură la Primărie, ci de funcționarea eficientă a orașului și de proiectele care contează pentru comunitate.

„Nu mă mai interesează să candidez la Primăria Sibiu, vă spun din start. Tot ce îmi doresc este să las lucruri în urmă și să funcționeze lucrurile în orașul în care vreau să trăiesc conectat.” a spus Bibu.

Declarațiile sale au venit în contextul unei intervenții legate de sălile de sport din oraș, necesare echipelor locale, mai ales în perspectiva reabilitării Sălii Transilvania. Consilierul PNL a readus în discuție unul dintre proiectele majore promise de actuala conducere a Primăriei: un complex de natație și agrement pe Calea Poplăcii. Când spuneți un lucru, eu am încredere că se va întâmpla, chiar dacă avem viziuni diferite”, a explicat Bibu.

Astrid Fodor: Nu trebuie să demonstrăm cine e mai șmecher.”

Primarul Astrid Fodor a explicat că proiectul se află în faza finală de elaborare a planului urbanistic zonal și că documentația tehnico-economică va începe după aprobarea planului, estimată pentru luna martie. „Proiectul merge înainte, iar pe lângă fondurile CNI, încercăm să accesăm și surse externe nerambursabile”, a adăugat Fodor.

Schimbând direcția discuției, Bibu a subliniat că interesul său principal nu este o carieră politică, ci funcționarea eficientă a orașului. „Nu mă mai interesează să candidez la Primăria Sibiu, vă spun din start. Lucrurile mari nu le putem face singuri – nici primarul, nici președintele Consiliului Județean, nici rectorul ULBS sau oamenii de afaceri. Trebuie să colaborăm pentru ca Sibiul să meargă înainte”, a explicat consilierul.

Bibu a făcut un apel la colaborare între administrațiile locale și parlamentarii județului: „Fac apel la dumneavoastră și la doamna președintă a CJ să rezolvăm împreună problemele orașului.”

Primarul Astrid Fodor a încheiat discuția: „Aveți dreptate. Este mult mai bine să ne dăm mâna și să rezolvăm problemele orașului decât să ne certăm și să demonstrăm care suntem mai șmecheri.”