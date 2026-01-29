agresorii care au snopit în bătaie un tânăr într-o benzinărie din sibiu, scapă de arest: ce au decis magistrații

Agresorii tânărului de 18 ani, bătut cu pumnii și picioarele într-o benzinărie din Sibiu, scapă de arest.

Judecătorii sibieni au decis să respingă propunerea de arestare preventivă, astfel că ambii inculpați au primit control judiciar pentru 60 de zile.

“În urma agresiunilor suferite persoana vătămată a rămas inconştientă temporar şi i-au fost cauzate leziuni traumatice pentru care au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii.

Totodată, agresiunile fizice violente exercitate asupra persoanei vătămate de către cei doi inculpaţi au produs o stare de panică, temere şi indignare în rândul persoanelor care au asistat la comiterea acestora.” transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

Reamintim că, în data de 21 ianuarie, cei doi bărbați, în timp ce se aflau în benzinăria Rompetrol de la ieșire din municipiul Sibiu spre Șelimbăr, au agresat un tânăr, în vârstă de 18 ani, domiciliat în Șelimbăr. Conflictul a fost spontan și s-a produs pe fondul unor divergențe mai vechi. Mai mult, unul dintre agresori ar fi filmat întreaga scenă.

