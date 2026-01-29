anunț important de la tursib: modificări pe mai multe trasee începând din 2 februarie
foto: arhivă

Începând cu 2 februarie 2026, Tursib va implementa modificări pe anumite trasee, menite să eficientizeze transportul public și să vină în sprijinul călătorilor.

Modificări principale:

  • Traseul 581:
    Se va introduce o semicursă suplimentară la ora 16:45, cu plecare din stația Kaufland Arhitecților 1 spre Cisnădie.
  • Linia E7 (prima cursă de dimineață):
    Autobuzele nu vor mai opri în stațiile:
    • Kaufland Arhitecților 1
    • Lidl Arhitecților 2
    • Strada Dorului
    • Cartierul Primăverii 2
    Autoritățile Tursib recomandă elevilor să aștepte autobuzul în stațiile situate pe sensul opus, vizavi de cele menționate.
  • Identificarea traseelor:
    Pentru o mai bună recunoaștere, textul afișat pe afișajele exterioare ale autobuzelor de pe linia 581, care continuă ca linia E7, va fi „581 Elevi”.
  • Actualizarea orarelor:
    • În stații: între 29 și 30 ianuarie 2026 Pe site-ul www.tursib.ro și în aplicația mobilă SibiuBus: începând cu 1 februarie 2026

Tursib subliniază că aceste ajustări au fost gândite pentru îmbunătățirea serviciilor de transport și pentru a răspunde nevoilor călătorilor.

