anunț important de la tursib: modificări pe mai multe trasee începând din 2 februarie

Începând cu 2 februarie 2026, Tursib va implementa modificări pe anumite trasee, menite să eficientizeze transportul public și să vină în sprijinul călătorilor.

Modificări principale:

Traseul 581:

Se va introduce o semicursă suplimentară la ora 16:45, cu plecare din stația Kaufland Arhitecților 1 spre Cisnădie.

Se va introduce o semicursă suplimentară la ora 16:45, cu plecare din stația Kaufland Arhitecților 1 spre Cisnădie. Linia E7 (prima cursă de dimineață):

Autobuzele nu vor mai opri în stațiile: Kaufland Arhitecților 1 Lidl Arhitecților 2 Strada Dorului Cartierul Primăverii 2 Autoritățile Tursib recomandă elevilor să aștepte autobuzul în stațiile situate pe sensul opus, vizavi de cele menționate.

Autobuzele nu vor mai opri în stațiile: Autoritățile Tursib recomandă elevilor să aștepte autobuzul în stațiile situate pe sensul opus, vizavi de cele menționate. Identificarea traseelor:

Pentru o mai bună recunoaștere, textul afișat pe afișajele exterioare ale autobuzelor de pe linia 581, care continuă ca linia E7, va fi „581 Elevi” .

Pentru o mai bună recunoaștere, textul afișat pe afișajele exterioare ale autobuzelor de pe linia 581, care continuă ca linia E7, va fi . Actualizarea orarelor: În stații: între 29 și 30 ianuarie 2026 Pe site-ul www.tursib.ro și în aplicația mobilă SibiuBus: începând cu 1 februarie 2026



Tursib subliniază că aceste ajustări au fost gândite pentru îmbunătățirea serviciilor de transport și pentru a răspunde nevoilor călătorilor.