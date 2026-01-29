anunț important de la tursib: modificări pe mai multe trasee începând din 2 februarie

Începând cu 2 februarie 2026, Tursib va implementa modificări pe anumite trasee, menite să eficientizeze transportul public și să vină în sprijinul călătorilor.
Modificări principale:
- Traseul 581:
Se va introduce o semicursă suplimentară la ora 16:45, cu plecare din stația Kaufland Arhitecților 1 spre Cisnădie.
- Linia E7 (prima cursă de dimineață):
Autobuzele nu vor mai opri în stațiile:
- Kaufland Arhitecților 1
- Lidl Arhitecților 2
- Strada Dorului
- Cartierul Primăverii 2
- Identificarea traseelor:
Pentru o mai bună recunoaștere, textul afișat pe afișajele exterioare ale autobuzelor de pe linia 581, care continuă ca linia E7, va fi „581 Elevi”.
- Actualizarea orarelor:
- În stații: între 29 și 30 ianuarie 2026 Pe site-ul www.tursib.ro și în aplicația mobilă SibiuBus: începând cu 1 februarie 2026
Tursib subliniază că aceste ajustări au fost gândite pentru îmbunătățirea serviciilor de transport și pentru a răspunde nevoilor călătorilor.
