centrul sibiului pierde chiriași - puzderie de spații goale chiar și pe nicolae bălcescu: “nu se mai caută” / foto

Piața spațiilor comerciale din Sibiu traversează o perioadă dificilă, marcată de o scădere vizibilă a cererii. Agenții imobiliari confirmă faptul că tot mai puține firme sunt interesate să închirieze spații comerciale, în special în zonele centrale sau ultracentrale, unde chiriile au rămas ridicate.

Spațiile comerciale de pe pietonala Nicolae Bălcescu rămân neocupate luni întregi până își găsesc chiriași. Interesul pentru astfel de spații a scăzut semnificativ din cauza situației economice.

„Știu că piața este în scădere, spațiile comerciale nu mai sunt la mare căutare. Sunt foarte puține cereri, e o activitate în declin din cauza situației economice. Sunt câteva spații comerciale care se închiriază cu greu, proprietarii țin prețul, iar pentru chiriași e dificil să plătească atât chiria, cât și celelalte costuri”, a declarat Ovidiu Neagu, reprezentant Tower Imob.

Spațiile comerciale din zonele periferice sunt mai căutate decât în centurl Sibiului. „Din cauza prețurilor foarte mari, majoritatea clienților merg spre zone periferice, fiind condiționați de buget, dar totodată avem și clienți care caută numai în zona respectivă, în special cei din domeniul Horeca”, a spus un Silviu Gorun, agent imobiliar de la I-Imob.

Prețuri mari, interes mic

Situația este și mai delicată pe segmentul spațiilor comerciale față de alte tipuri de proprietăți. Dacă birourile sau halele industriale încă se tranzacționează, spațiile comerciale cu prețuri ridicate rămân neocupate perioade lungi. „Proprietarii s-au obișnuit cu prețuri mari, dar chiriașii nu mai sunt dispuși să plătească atât. Sunt mii de metri pătrați de birouri în așteptare, iar firmele își restrâng activitatea”, spune Ionel Oglan, agent imobiliar.

Aceeași tendință este confirmată și de Florică Snop, reprezentant Taboo Imobiliare.

„Se închiriază greu spațiile comerciale, mai ales cele fără poziție foarte bună. Proprietarii preferă să aștepte chiriași stabili, pe termen lung”, a spus acesta.

Prețuri de la 500 de euro pe lună

Chiar și pe bulevardul Nicolae Bălcescu, una dintre cele mai circulate zone din Sibiu, mai multe spații comerciale sunt disponibile pentru închiriere, în ciuda poziției ultracentrale. De exemplu, un spațiu comercial situat la parterul unui imobil, cu două intrări și vitrină la stradă, se închiriază cu 1.100 de euro pe lună. Spațiul are aproximativ 31 de metri pătrați și este compus dintr-o încăpere principală cu vad stradal, o cameră secundară și un grup sanitar, fiind pretabil atât pentru activități comerciale, cât și pentru birouri.

Un alt spațiu comercial disponibil pe Nicolae Bălcescu are o suprafață de 45 de metri pătrați și este compartimentat într-o singură încăpere, cu baie proprie. Acesta este potrivit pentru activități comerciale de dimensiuni mai mici și se închiriază cu 500 de euro pe lună.

Oferta include și spații de birouri, precum unul situat la etajul 1 al unui imobil de pe Nicolae Bălcescu, cu o suprafață utilă de 110 metri pătrați. Spațiul este pretabil pentru cabinete, saloane sau alte activități economice și are o chirie de 600 de euro pe lună.

De asemenea, este disponibil și un spațiu ultracentral format din patru camere, potrivit pentru birouri sau activități de servicii, pentru care proprietarii solicită o chirie de 600 de euro lunar.