china nu se dezminte: 11 membrii ai clanului ming, executați

China a executat 11 membri ai temutei familii Ming, una dintre cele mai influente rețele criminale care operau în nordul Myanmarului, acuzată că gestiona centre de escrocherii online de tip mafiot și că ucidea muncitorii care încercau să fugă.

Anunțul a fost făcut joi de presa de stat chineză. Familia Ming făcea parte din așa-numitele „patru familii” care controlau regiuni întinse din nordul Myanmarului, unde sindicatele criminale administrau sute de complexe implicate în fraude pe internet, prostituție și producție de droguri. Membrii grupării ocupau funcții-cheie în administrația locală și în milițiile aliniate juntei militare aflate la putere în Myanmar.

Potrivit Mediafax, cele 11 persoane au fost condamnate la moarte în luna septembrie, fiind găsite vinovate de infracțiuni grave, printre care omucidere, detenție ilegală și fraudă, a relatat agenția de presă Xinhua. Doi dintre inculpați au făcut apel, însă Curtea Supremă a Poporului din China a menținut sentințele inițiale.

Clanul era condus de Ming Xuechang și era de mult timp asociat cu un complex notoriu, cunoscut sub numele de Crouching Tiger Villa, situat în regiunea autonomă Kokang, la granița dintre Myanmar și China. La apogeu, gruparea controla aproximativ 10.000 de persoane implicate în escrocherii și alte activități ilegale.

Capitala regiunii Kokang, Laukkaing, a devenit un centru al unei industrii de escrocherii online evaluate la miliarde de dolari, care a prosperat în zonele lipsite de autoritate ale Myanmarului. Muncitori traficați din mai multe țări erau forțați să participe la scheme sofisticate de fraudă online, sub amenințarea violenței.

După ani de plângeri venite din partea familiilor victimelor și pe fondul unei atenții tot mai mari din partea mass-media internaționale, Beijingul a lansat în 2023 o ofensivă dură împotriva acestor complexe. În noiembrie, autoritățile chineze au emis mandate de arestare pe numele membrilor familiei Ming, oferind recompense cuprinse între 14.000 și 70.000 de dolari pentru capturarea lor.

Liderul clanului, Ming Xuechang, fost membru al parlamentului din Myanmar, s-a sinucis în timpul detenției. Fiul său, Ming Guoping, era lider al Forței de Pază a Frontierei Kokang, aliniată juntei militare, iar nepoata sa, Ming Zhenzhen, s-a numărat printre cei executați.

Înainte de execuții, condamnații au avut dreptul să se întâlnească cu rudele apropiate, conform raportului Xinhua.

Ancheta a mai arătat că sindicatul familiei Ming a conspirat cu o altă grupare criminală condusă de Wu Hongming, care a fost, de asemenea, executat. Împreună, cele două rețele au ucis, rănit și reținut ilegal muncitori implicați în escrocherii, activitățile lor ducând la moartea a 14 cetățeni chinezi.

Într-un incident din octombrie 2023, patru persoane au fost ucise după ce membrii grupării au deschis focul într-un complex de escroci, încercând să împiedice fuga unor lucrători.

Măsurile drastice adoptate de China împotriva acestor rețele marchează o schimbare majoră în abordarea Beijingului față de traficul de persoane și criminalitatea online din regiunile de frontieră.

