complexul de natație de pe calea poplăcii: primarul fodor vine cu detalii despre stadiul proiectului / video 

Primarul Astrid Fodor a oferit detalii, în ședința Consiliului Local de joi, despre stadiului proiectului privind amenajarea complexului de natație, sport și agrement de pe Calea Poplăcii.

Complexul de natație, sport și agrement se va construi pe un teren de 241.876 metri pătrați al MApN, pe care Primăria l-a primit în 2024 în urma unor negocieri ce s-au purtat pe parcursul ultimilor 17 ani. Locația viitorului Aqua Park a fost mutată din Câmpșor la ieșirea din oraș către Poplaca.

În ședința Consiliului Local de joi, consilierul local Adrian Bibu (PNL) a cerut lămuriri despre stadiul proiectului, precizând că mulți cetățeni se întreabă când va fi gata. „În 26 mai 2024, țin minte pentru că e ziua mea de naștere atunci, pe pagina forumului, unde erau alegerile, scria așa: Sibiul timpului liber în următorii 4 ani. Era menționat complexul de natație și agrement de pe Calea Poplăcii, iar domnul profesor Zeno Pinter a dat like. Când dumneavoastră spuneți lucrul acesta și domnul Pinter dă like, eu am încrederea că așa este. (…) Zilele trecute am primit zeci de mailuri în mare parte de la sportivi și cluburi care m-au întrebat care e starea și care e calendarul de dezvoltare al bazinului. Pentru că viitorul bazin David Popovici din Cluj e aproape acoperit. Aș vrea să vedem dacă reușim și noi”, a spus consilierul.

Cu această ocazie, primarul Astrid Fodor a precizat că s-au făcut pași importanți privind acest proiect. „În ceea ce privește complexul de natație, suntem în faza finală cu PUZ-ul. Luna viitoare, martie, vom intra cu aprobarea lui, mai sunt o serie de avize, a durat foarte mult avizarea. După care, documentația tehnico-economică e în lucru. Lucrăm la el. (…) Nu zic că acel proiect se poate termina în 4 ani, cu siguranță nu, mai ales că avem informații că se vor deschide niște linii de finanțare. Noi de fiecare dată încercăm să accesăm și fonduri, să nu golim bugetul local”, a spus Astrid Fodor.