csu sibiu a pus la vânzare biletele pentru meciul cu csm tg. mureș

CSU Sibiu a pus la vânzare online tichetele de acces pentru următorul joc din Sala Transilvania, cu CSM Tg. Mureș, programat pe 2 februarie, de la ora 19.00.

Aflată în lupta pentru play-off, CSU Sibiu are mare nevoie de victorie în disputa cu CSM Tg. Mureș, meci programat în Sala Transilvania pe 2 februarie, de la ora 19.00.

Biletele sunt deja disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 30 de lei bucata la Sectoarele C și D și 20 lei la Sectoarele A și B. La fiecare sector se poate lua bilet pentru copil la jumătate de preț, cu loc alăturat adultului. Copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat.

În ziua meciului CSU – Tg. Mureș, de la ora 18.00, bilete se vând și fizic la Sala Transilvania.

Cu un bilanț de 8-10, echipa pregătită de Dan Fleșeriu este pe locul 8 în sezonul regular. CSM Tg. Mureș este pe 7, cu un bilanț de 10-8.