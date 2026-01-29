cursuri de prim ajutor pentru șoferii tursib după ce un sibian a murit în autobuz / video

Șoferii de la Tursib ar putea lua cursuri de prim ajutor după tragedia de la începutul acestui an, când un călător a murit într-un autobuz. Primarul Astrid Fodor spune că a primit o adresă de la Crucea Roșie, care vrea să susțină cursurile.

Crucea Roșie, în colaborare cu Primăria Sibiu, a derulat în trecut un proiect prin care mai multe cadre didactice au învățat cum să acorde primul ajutor. Consilierul local Diana Mureșan (USR) a propus ca un astfel de parteneriat să aibă loc și cu Tursib.

„Vă amintiți cu siguranță că Primăria Sibiu, în colaborare cu Crucea Roșie, a derulat un proiect de cursuri de prim ajutor pentru cadre didactice. A fost o inițiativa foarte bine primită. Pornind de la acest exemplu, consider că un demers similar ar putea fi extins și către șoferii societății Tursib, care intră în contact cu un număr foarte mare de cetățeni, de toate vârstele, unii dintre ei în vârstă, alții cu probleme de sănătate, și nu sunt rare situațiile în care unui călător i se face rău. Șoferul e prima persoană la care se uită de fapt ceilalți pentru ajutor, de aceea propun să se analizeze posibilitatea introducerii unor cursuri. Se poate face din nou cu Crucea Roșie sau cu altă instituție abilitată. Cred cp este o măsură pragmatică, cu costuri reduse și impact real asupra sibienilor”, a spus Mureșan la ședința Consiliului Local de joi.

Crucea Roșie a transmis deja o adresă către Tursib, potrivit primarului Astrid Fodor. „E în curs de rezolvare, trebuie stabilite detaliile cu Tursib. Sunt convinsă că se va rezolva”.

Vă reamintim că, la începutul lunii ianuarie, un tânăr de 43 de ani a murit în autobuzul 111 al Tursib.