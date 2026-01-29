decizie definitivă în „dosarul crimei din sibiu”: fiica victimei și asistenta medicală, rămân după gratii

Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală a respins, joi, 29 ianuarie, ca nefondată contestația formulată de Păștină Amiana, fiica femeii ucise pentru avere la Sibiu.

Contestația a vizat încheierea penală nr. 8/2026, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatele Păștină Amiana, fiica victimei și Popa Camelia Mihaela, asistenta medicală de la Spitalul din Cisnădie, care a și procurat sedativul administrat.

Cele două femei sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Acestea au orchestrat uciderea unei femei în vârstă de 59 de ani, mama uneia dintre suspecte. Femeia a fost ucisă pentru o avere considerabilă, de câteva milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, imediat după crimă, fiica victimei a vândut mai multe proprietăți și s-a mutat în Dubai.

Prin soluția pronunțată, Curtea de Apel Alba Iulia a menținut decizia instanței de fond, hotărârea fiind definitivă.

