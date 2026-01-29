decizie fără precedent la fc hermannstadt: sibienii au plecat de joi spre slobozia / video

FC Hermannstadt a plecat încă de joi spre Slobozia, acolo unde sâmbătă va întâlni pe Unirea, într-un duel important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Fără victorie de 13 etape și tot mai amenințați cu retrogradarea, sibienii tratează cu atenție maximă meciul de la Slobozia, unde o victorie este extrem de necesară pentru revirimentul echipei lui Dorinel Munteanu. Lotul lui FC Hermannstadt va înnopta joi la București, unde are programat și un antrenament vineri dimineață, apoi se va continua drumul spre Slobozia.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Față de primele două meciuri din acest an, cu Farul și Dinamo, Dorinel Munteanu are lotul mult mai complet și are de unde alege. Au fost recuperați Antwi, Căpușă, Bejan, Ivanov și Karo.

În plus, vor merge la Slobozia și cei doi jucători transferați zilele trecute, israelianul Aviel Zargari și suedezul Moonga Simba. ”Cei doi jucători noi i-am integrat destul de bine în perioada scurtă care a fost și facem deplasarea puțin mai mulți decât am făcut-o la celelalte jocuri” a anunțat Dorinel Munteanu.

Rămân accidentați Balaure și Kujabi, în timp ce Stoica este suspendat. ”Din fericire, Ivanov și Căpușă și-au revenit, Karo este în revenire. A fost recuperat și și Bejan, va face și el deplasarea, este apt de joc, va intra la nevoie. Sper ca săptămâna viitoare să îi am cam pe toți din lot la dispoziție” a mai spus ”Munti”.

Bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski, lovit în cantonamentul din Antalya a fost recuperat, dar este în urmă cu pregătirea fizică, astfel că este greu de crezut că va juca la Slobozia.

Meciul Unirea – FC Hermannstadt este programat sâmbătă, de la ora 14.30, la Slobozia.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Simba (Stancu), Chițu, Afalna.