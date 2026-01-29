discuții aprinse în consiliul local despre piața cibin. bibu: ,,poate e nevoie de mai multe toalete” / video

Recent, în cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu din 29 ianuarie, tema piețelor din oraș a fost adusă în prim-plan, cu discuții legate de tarifele pentru comercianți, condițiile de igienă și gestionarea pungilor de plastic.

Consilierul local Gheorghe-Lucian Hunyadi a atras atenția asupra condițiilor din piețe, subliniind nevoia unor îmbunătățiri: „Avem o singură dorință. Dacă s-ar putea îmbunătăți puțin, cel puțin la fel ca și în situația toaletelor publice… Anul trecut, pe culoarul din mijloc, iarna, am călcat pe o denivelare de 30 de centimetri. Sunt anumite aspecte care se pot îmbunătăți și care nu necesită investiții foarte mari.”

Pe de altă parte, consilierul Adrian Bibu a ridicat problema igienei și a gestionării deșeurilor: „De multe ori văd oameni care își fac nevoile pe malul Cibinului, iar unii dintre ei sunt comercianți din piețe. Poate e nevoie de mai multe toalete sau de o analiză mai atentă a acestei probleme. Totodată, duminica după târg observ multe voci și ambalaje zburând, ceea ce ar putea fi gestionat mai bine.”

Primarul Astrid Fodor a explicat contextul financiar al administrației locale: „Există o societate care nu primește subvenție de la Primăria Sibiu, deci este dificil să oferim tarife foarte scăzute pentru comercianți. Am realizat lucrări de reparații importante din resursele disponibile și, treptat, vom continua să îmbunătățim condițiile, inclusiv cele enumerate de consilieri.”

Directoarea Pieței Cibin, Livia Micu, a detaliat lucrările deja realizate și planurile pentru perioada următoare: „Am reparat spațiile comerciale și toaletele, am zugrăvit interiorul halei și am schimbat mesele pentru producătorii locali. În plus, am organizat parcarea cu plată și am creat mai multe locuri de parcare. Curățenia este gestionată cu atenție, intervenim cu mătura în fiecare luni dimineața după târg, iar lucrările vor continua și anul acesta.”