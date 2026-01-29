dorinel munteanu s-a săturat de remize: mesaj clar pentru echipă înainte de meciul cu slobozia /video

FC Hermannstadt va disputa sâmbătă, la Slobozia, un meci foarte important în lupta pentru menținerea în Superliga, contra Unirii.

Sibienii sunt fără victorie în campionat de 13 etape, iar Dorinel Munteanu are și el 4 jocuri fără succes pe banca lui FC Hermannstadt. Simte însă că sâmbătă a venit vremea primei sale victorii pe banca sibienilor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Ca la fiecare joc ne dorim maximum, este foarte important tot ceea ce facem pe parcursul celor 90 de minute de la Slobozia, este un meci foarte greu pentru noi, un joc de șase puncte. Este un joc în care eu am mari speranțe că echipa noastră va ieși din din această criză de rezultate, parțial în celelalte jocuri am fost mulțumit de joc, dar contra Unirii am nevoie de concentrare și de randament maxim din partea jucătorilor” a anunțat Dorinel Munteanu într-o conferință de presă susținută la Sibiu.

”Trebuie să câștigăm punct sau puncte”

Pentru Unirea este al doilea joc pe noul lor stadion, după un an în care a jucat la Clinceni. În primul a cedat cu UTA, scor 1-3.

”Deplasarea de un an de zile nu cred că i-a afectat, ci i-a ajutat, faptul că au scăpat de retrogradare în deplasare este un lucru pozitiv pentru ei. Jucând acasă, probabil că vor avea susținerea suporterilor, noi trebuie să luăm în calcul orice adversitate, orice condiție și trebuie să câștigăm punct sau puncte” a mai subliniat ”Neamțul”.

Sibienii plătesc încă tribut unei prime părți de sezon dezastruoase, în special în jocurile de pe ”Municipal”, unde au adunat doar 7 puncte din 12 partide.

FC Hermannstadt este pe locul 15, cu doar 14 puncte din 23 de jocuri. Unirea Slobozia stă ceva mai bine, fiind situată pe 12, cu 21 de puncte.

Meciul din etapa a 24-a a Superligii, Unirea Slobozia – FC Hermannstadt se va disputa sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 14.30.