grevă de avertisment în timpul simulărilor examenelor naționale 2026

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a anunțat organizarea unei greve de avertisment de două ore în zilele simulărilor examenelor naționale de clasa a VIII-a și a XII-a, programate în martie 2026.

Simularea Evaluării Naționale va avea loc între 16 și 18 martie, iar simularea Bacalaureatului între 23 și 26 martie, conform calendarului oficial.

Decizia a fost comunicată într-o adresă oficială semnată de președintele FSE, Marius Nistor, care a precizat că pe 2 februarie 2026 va fi organizat un referendum pentru aprobarea declanșării grevei generale.

Sindicatele cer prin protest revenirea la norma didactică, la numărul de elevi pe clasă, la plata cu ora corespunzătoare studiilor și la bursele anterioare Legii Bolojan. În plus, pe 4 februarie 2026 este programată picheta Guvernului, la care se alătură și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Potrivit Edupedu, măsurile adoptate prin Legea 141/2025 (Legea Bolojan) au generat:

Comasări de școli și reducerea echipelor de management;

Creșteri ale numărului de elevi în clasă, afectând individualizarea predării;

Reducerea fondului de burse pentru studenți și tăieri la transportul feroviar;

Creșterea normelor didactice pentru profesori;

Plafonarea indemnizației de hrană și limitarea plății cu ora pentru directori.

Sindicaliștii susțin că aceste măsuri au condus la degradarea calității actului educațional, creșterea riscului de eșec și abandon școlar și reducerea posturilor didactice. Estimările indică că peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol doar prin creșterea numărului de elevi pe clasă.

