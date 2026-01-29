impozite mai mari pentru sibienii care nu își îngrijesc clădirile, ca la oradea lui bolojan. bibu: „poate merg colegii în schimb de experiență” / video

În ședința Consiliului Local al municipiului Sibiu de joi au existat discuții inclusiv despre Oradea lui Bolojan. Un consilier local a cerut ca sibienii care nu își îngrijesc clădirile să fie penalizați cu impozite mărite, așa cum se întâmplă în cazul cetățenilor care nu au grijă de terenurile lor. Primarul Astrid Fodor a explicat de ce o astfel de măsură nu este potrivită.

O sibiancă care nu și-a îngrijit terenul s-a ales cu un impozit majorat cu 500%. O astfel de măsură propune consilierul Adrian Bibu (PNL) și pentru cei care nu își îngrijesc clădirile. El a adăugat că, în urmă cu 5 ani a vizitat Oradea, unde a discutat cu Ilie Bolojan despre această măsură aplicată deja în orașul din vestul țării, acolo unde Primăria a luat credite pentru cetățeni ca să își reabiliteze clădirile.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Pe viitor să aplicăm astfel de impozite și proprietarilor care nu își îngrijesc clădirile. Putem să încercăm să creăm tot felul de facilități, să găsim surse de finanțare, (…) mai ales în zona centrală, unde aceste clădiri încep să cadă. În 2020, când am fost la Oradea, l-am întrebat pe domnul Bolojan de ce arată acele clădiri foarte bine. Mi-a spus că aplică impozite foarte mari și a găsit soluții de finanțare pentru a le reface. Poate analizăm, iar colegii din aparatul tehnic merg la un schimb de experiență sau dăm niște telefoane. Și nu doar în România găsim exemple de bună practică”, a spus consilierul.

Primarul Astrid Fodor a precizat că, deși a fost o inițiativă binevenită, iar „câteva clădiri arată bine”, această soluție nu a fost tocmai ideală deoarece a produs consecințe bugetului local.

„Poate analizăm și ce s-a întâmplat la Oradea, câte datorii s-au adunat la bugetul local datorită faptului că n-au plătit creditele cei pentru care s-a angajat primăria, câte procese se derulează pe această temă (…). Este un risc major, pentru că dacă oamenii ar avea bani, și le-ar repara. Nu trebuie să intervenim noi să le facem și să ne luăm banii înapoi. (…) Ați mai dat exemplul Oradea și v-am rugat să vă documentați ce se întâmplă de fapt acolo. A fost o inițiativă binevenită, arată foarte bine câteva clădiri care s-au făcut, dar s-a dovedit că are consecințe pentru bugetul local și cineva va răspunde. Sunt și alte case care ar trebui reparate și acei cetățeni ar fi dezavantajați, că pe ei nu îi susții să își repare casa, dar pe alții, da, să își ia credite. Conform legislației, cei care își reabilitează clădirile beneficiază de facilități fiscale”, a precizat Astrid Fodor.

Consilierul Bibu a concluzionat că trebuie găsite totuși soluții pentru clădirile degradate din centrul orașului. „Eu nu dețin adevărul absolut și nu am experiența dumneavoastră în administrație și nici nu am timpul necesar să mă documentez aprofundat. Eu am venit cu această propunere, poate greșită, dar poate încercăm să găsim soluții la alte administrații și să rezolvăm această problemă tot mai des în centru”, a adăugat Bibu.

„Pentru că ați ridicat problema a doua oară, ne-am documentat mai profund. Nu am venit să vă informez, că eram sigură că sunteți în relații bune cu Oradea și știți care e situația făcând parte din același partid. (…) Vă spun sigur că se nasc probleme. Este banul public și trebuie să îl gestionăm cu responsabilitate”, a adăugat primarul Sibiului.

În discuție a intervenit și Sebastian Nicolae Forir de la PSD, care a atenționat că, înainte ca Primăria să le ceară cetățenilor să își renoveze clădirile, ar trebui ca societatea Urbana să fie un exemplu. „Eu sunt de acord cu colegul meu, ar trebui să sprijinim, motiv pentru care noi trebuie să ne dăm ca exemplu. Ar trebui să mărim bugetul de la Urbana, care are spații în zona centrală, și poate prima dată amenajăm ce ține de Urbana și pe urmă le cerem locatarilor să își amenajeze și ei. Haideți prima dată să dăm noi exemplu, abia pe urmă să vedem dacă cei care locuiesc în centru pot să intervină”, a spus acesta.