„incertitudine totală” la întocmirea bugetului. primarul sibiului spune că nu va da afară din angajați

Municipalitatea lucrează, săptămânile acestea, la construirea bugetului local pe anul 2026. Primarul Astrid Fodor spune că, deși situația este deocamdată incertă, oamenii nu vor fi dați afară, ci se vor face reduceri de cheltuieli la alte capitole.

Discuția despre bugetul local a pornit după ce consilierul local Adrian Bibu (PNL) a propus ca organizatorii care fac evenimente în Păltiniș și cer finanțare pe agendele Sibiului să primească un punctaj mai mare deoarece aduc un plus valoare stațiunii.

Primarul Astrid Fodor a menționat, cu această ocazie, că, așa cum a stabilit Guvernul, administrația locală va trebui să reducă cheltuielile, motiv pentru care există șanse ca agendele să dispară. Potrivit edilului, nu se vor face concedieri, ci se vor găsi soluții de tăieri de la alte capitole bugetare.

„Vom analiza și vom vedea dacă sunt organizatori interesați să facă acolo evenimente, nu văd o problemă. Oricum, nu știm cât vor mai rămâne (n.red.: agendele) pentru că în momentul în care trebuie să reducem cheltuielile de funcționare cu 10%, vă dați seama de unde le reducem. Pentru că nu putem de la electricitate, nici să dăm oameni afară. Deocamdată suntem într-o incertitudine totală în ceea ce privește întocmirea bugetului local. Depinde cum va stabili Guvernul, Parlamentul, deocamdată nu ne putem pronunța”, a spus primarul Astrid Fodor.