ionuț ghișe de la usr sibiu și-a dat demisia din consiliul local: ,,într-o zi mă voi întoarce”/ video

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu din 29 ianuarie, consilierul municipal USR Ghișe Ionuț-Ciprian și-a anunțat oficial demisia din funcție, motivând decizia prin numirea sa într-o funcție de funcționar public european, în urma câștigării unui concurs extrem de competitiv.

Acesta a reamintit că mandatul început în 2020 a avut la bază o promisiune clară față de sibieni.

„În 2020, când am intrat în acest Consiliu alături de colegii mei din USR, am avut o promisiune simplă: că vom fi vocea cetățenilor în această sală și consilieri implicați activ pentru Sibiu și locuitorii săi. Asta am încercat să facem pe parcursul mandatului nostru și până astăzi”, a declarat Ghișe.

Consilierul a recunoscut că, deși au existat limite și momente în care opoziția ar fi putut fi mai incisivă, a încercat să rămână un ales local corect, consecvent și atent la activitatea administrației. Totodată, acesta a explicat că în ultima perioadă nivelul său de implicare a scăzut, întrucât s-a mutat împreună cu familia la Bruxelles.

„Am participat preponderent online în ultima perioadă, deoarece m-am mutat cu familia la Bruxelles. Aici am câștigat un concurs foarte dificil pentru a deveni funcționar public european și, din luna februarie, voi începe activitatea în cadrul Comisiei Europene. Este o onoare uriașă și un privilegiu profesional, dar această funcție nu este compatibilă cu mandatul de consilier local”, a precizat el.

În aceste condiții, Ghișe Ionuț-Ciprian a anunțat că, începând cu 1 februarie, își va încheia mandatul de consilier local al municipiului Sibiu.

„Poate într-o zi mă voi întoarce și voi pune în slujba orașului experiența europeană pe care sper să o dobândesc. Indiferent unde voi fi, Sibiu va rămâne o parte din sufletul meu”, a mai spus acesta.

În discursul său, consilierul și-a exprimat recunoștința față de angajații Primăriei Sibiu și față de instituțiile cu care a colaborat, subliniind profesionalismul acestora. A mulțumit în mod special fostului administrator public Ioana Deca, precum și mai multor directori și funcționari din cadrul administrației locale.

De asemenea, Ghișe a adresat mulțumiri primarului municipiului Sibiu, apreciind relația „corectă și onestă” de colaborare, chiar și în momentele în care au existat opinii diferite.

„Am susținut întotdeauna propunerile bune, iar atunci când am avut ceva de spus, am spus deschis”, a afirmat acesta.

În încheiere, consilierul demisionar și-a exprimat încrederea în viitorul orașului.

„Sibiul va avea un viitor bun. Este o comunitate extraordinară, cu oameni implicați, o societate civilă activă, un mediu universitar valoros și un mediu de afaceri dinamic”, a concluzionat Ghișe Ionuț-Ciprian.