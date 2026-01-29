locuitorii din păuca, în continuare izolați după ce transmixt a renunțat la cursele către sibiu. ganea: „mai încercăm”

Locuitorii comunei Păuca nu beneficiază nici în prezent de transport public către Sibiu, după retragerea operatorului Transmixt, subiectul fiind discutat în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Sibiu.

La sfârșitul lunii noiembrie, Consiliul Județean Sibiu a informat că, în urma retragerii Transmixt, serviciul de transport public pe trei trasee a fost preluat de compania Amring SRL. Cu toate acestea, pentru traseul Sibiu – Mândra – Păuca nu s-a găsit niciun operator interesat să participe la procedura de atribuire prin negociere directă.

În schimb, traseul Sibiu – Daia – Vurpăr a devenit funcțional începând cu luna ianuarie, după ce a fost identificat un operator dispus să asigure transportul.

Citește și: Trei din rutele abandonate de Transmixt, preluate de o altă companie de transport din județul Sibiu

Negocieri în curs pentru traseul spre Păuca

Situația traseelor neacoperite a fost clarificată de Radu Ganea, director executiv al Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Sibiu, care a precizat că autoritățile continuă demersurile pentru identificarea unui operator.

„S-au purtat mai multe negocieri. Traseul Sibiu – Vurpăr este funcțional din data de 5 ianuarie. Pentru traseul spre Păuca, din păcate, nu am găsit încă niciun operator. Mai încercăm și suntem deschiși la orice negociere”, a declarat Radu Ganea.

Potrivit acestuia, autoritățile județene vor continua căutarea unor soluții pentru reluarea transportului public între Sibiu și Păuca, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de un serviciu esențial.