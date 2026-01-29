mașina de primar a lui klaus iohannis, scoasă la vânzare. fodor: „are o poveste” / video

Mașina de primar a fostului președinte Klaus Iohannis va fi scoasă la vânzare. Este vorba despre un Audi A6, fabricat în anul 2005, pe care municipalitatea l-a cumpărat în anul 2010.

Consilierii locali au aprobat joi, în ședința de Consiliu Local, vânzarea prin licitație publică și prețul de pornire la licitație al unui autoturism Audi marca A6, aflat în proprietatea Municipiului Sibiu.

Este vorba despre mașina fostului primar Klaus Iohannis, achiziționată de Primărie în 23 februarie 2010. Autoturismul a fost fabricat în anul 2005 și era considerat o mașină de lux la vremea aceea. „A fost mașina primarului Iohannis și a viitorului președinte cu două mandate. Eu cred că nu este doar o mașină, ci o poveste”, a spus Adrian Bibu, consilier local PNL.

Primarul Astrid Fodor a adăugat că tocmai acesta este motivul pentru care mașina este scoasă la licitație, fiindcă spune o poveste. „Acestea sunt și motivele pentru care s-a decis vânzarea prin licitație, pentru că este o mașină de lux. Am fost întrebați de ce nu o folosim noi aici. Nu cred că este cazul să o folosească un serviciu public pe străzile Sibiului. Într-adevăr, are această poveste și o vom vinde printr-o casă de licitație”, a precizat primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Autoturismul este în stare bună de funcționare, potrivit municipalității. De asemenea, anterior deciziei de scoatere la licitație, serviciile publice subordonate Consiliului Local au fost înștiințate că mașina poate fi transmisă gratuit în vederea folosirii de unul dintre acestea. Niciun serviciu public nu și-a anunțat însă interesul pentru a prelua autoturismul, deoarece are un consum mare de carburant, iar cheltuielile de întreținere sunt ridicate.

De altfel, valorificarea mașinii prin casare și predare la un centru de colectare fier vechi nu este oportună, fiindcă ar genera maxim 5.000 lei la bugetul local.

Conform unui raport de evaluare realizat de un evaluator autorizat, mașina are o valoare de 15.667 lei, dacă undeva la 3.100 de euro.