mașină răsturnată pe șoseaua alba iulia din sibiu: se circulă îngreunat / foto video

Traficul rutier este îngreunat joi seara pe Șoseaua Alba Iulia, pe sensul spre Turnișor, după ce o mașină s-a răsturnat.

Potrivit primelor date, șoferul unei mașini Dacia Duster, care cobora de pe strada Andrei Șaguna spre Șoseaua Alba Iulia, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat.

Mașina scăpată de sub control a lovit stâlpișorii de beton care delimitau sensurile de circulație, aproximativ 5-6 fiind rupți și deplasați. În zonă a intervenit și un echipaj de poliție.

