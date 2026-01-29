noi imagini cu scandalul din benzinărie de la sibiu: unul din agresori a filmat cum se bătea / video

Au apărut noi imagini cu scandalul din benzinărie de la Sibiu din 21 ianuarie. Unul dintre agresori a filmat scenele. Ambii riscă să fie arestați preventiv.

Doi bărbați, în vârstă de 25 și 27 de ani, domiciliați în municipiul Sibiu, respectiv localitatea Veștem, au fost reținuți în cursul zilei de miercuri de către polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu, fiind cercetați într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei doi bărbați, în timp ce se aflau în benzinăria Rompetrol de la ieșire din municipiul Sibiu spre Șelimbăr, au agresat un tânăr, în vârstă de 18 ani, domiciliat în Șelimbăr. Conflictul a fost spontan și s-a produs pe fondul unor divergențe mai vechi.

Noile imagini arată că unul dintre agresori s-a filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul de 18 ani.

În urma altercației, tânărul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior a formulat plângere penală.

În 28 ianuarie, cei doi agresori au fost reținuți, iar în cursul zilei de joi urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. (MAI MULTE IMAGINI, AICI)