noile tarife de la stațiile de încărcare ale primăriei, considerate prea mari de consilierii usr. municipalitatea explică situația

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu din 29 ianuarie 2026, majorarea tarifelor pentru utilizarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice amplasate pe domeniul public a generat discuții consistente între consilieri, cu poziții diferite exprimate de reprezentanții USR și PNL.

Consilierul local USR, Diana Mureșan, a atras atenția asupra faptului că, deși este justificată o ajustare a tarifelor în contextul creșterii prețurilor la energie și al liberalizării pieței, majorarea propusă de executivul local depășește costurile reale suportate de municipalitate.

Calculul costurilor: de la energie la mentenanță

„Înțeleg necesitatea ajustării tarifului pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice în contextul creșterii prețurilor la energia electrică și a liberalizării pieței. Din raportul de specialitate reiese că prețul plătit de municipiul Sibiu pentru energia electrică este de 1,32 lei/kWh, TVA inclus”, a declarat Diana Mureșan.

Aceasta a detaliat structura costurilor, explicând că la acest preț se adaugă comisionul de 10% pentru plata prin aplicație, aproximativ 13 bani/kWh, precum și costurile de mentenanță și reparații, care, conform practicilor uzuale, se situează între 5% și 15% din costurile de operare. Luând ca reper o valoare medie de 10%, se mai adaugă încă 13 bani/kWh.

„Ajungem astfel la un cost total de aproximativ 1,6 lei/kWh. Din acest motiv, considerăm că o majorare directă la 2 lei/kWh pentru stațiile de încărcare cu curent alternativ și la 2,5 lei/kWh depășește semnificativ nivelul necesar pentru acoperirea costurilor reale”, a subliniat consilierul USR.

Diana Mureșan a reamintit că aceste stații nu reprezintă un serviciu comercial clasic, ci un instrument de politică publică menit să încurajeze mobilitatea electrică și reducerea poluării în municipiu. „Este necesară o creștere mai temperată a tarifelor, astfel încât să nu descurajăm exact comportamentele pe care dorim să le promovăm”, a concluzionat aceasta.

Hunyadi cere amânarea proiectului

De cealaltă parte, consilierul PNL Gheorghe-Lucian Hunyadi a solicitat amânarea proiectului, invocând nevoia de informații suplimentare privind componenta prețului final și evoluțiile din piața de energie.

„Am dori să amânăm acest proiect pentru că ne dorim mai multe informații cu privire la componenta prețului final. Am făcut o analiză de piață și, la ora actuală, există o firmă cu acoperire națională care vinde la 1,89 lei/kWh. Este cel mai ieftin tarif la curent discontinu din România”, a precizat Hunyadi.

Acesta a adăugat că administrația locală se află în proces de negociere a unui nou preț pentru energia electrică achiziționată prin SEAP, de pe bursă, iar tendința la nivel național este de scădere a prețurilor. „Ne-am fi dorit ca Primăria Sibiu să aibă în continuare un tarif cel puțin egal cu această societate. În aceste condiții, considerăm oportun să revenim ulterior cu o nouă hotărâre de Consiliu Local și să ajustăm prețul în jos”, a mai spus consilierul PNL.