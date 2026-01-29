o sibiancă cere înființarea de grădini comunitare în sibiu. astrid fodor: ”propunerea va fi evaluată” / video

O sibiancă a propus, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu, adoptarea unui act normativ care să permită cetățenilor să folosească terenuri din domeniul public pentru amenajarea de grădini comunitare, după modelul existent în mai multe țări din Occident. Reprezentanții Primăriei Sibiu au declarat că inițiativa este analizată, însă au atras atenția că încercări similare au mai existat în trecut, fără a fi menținute în timp.

Inițiatoarea propunerii, o sibiancă de meserie arhitect peisagist și grădinar, a explicat că reprezintă un grup de organizații nonguvernamentale care doresc să sprijine dezvoltarea grădinăritului comunitar în Sibiu. „Grădinile comunitare sunt spații verzi aflate pe domeniul public, puse la dispoziția cetățenilor, unde oamenii se pot organiza pentru a cultiva flori, legume, pomi sau arbuști fructiferi. În multe țări din vestul Europei, administrațiile locale susțin activ acest tip de inițiativă. Există platforme unde cetățenii pot depune cereri pentru un loc de grădinărit, iar cererea este aproape întotdeauna mai mare decât oferta”, a spus sibianca.

Aceasta a subliniat că astfel de grădini aduc beneficii multiple, atât pentru mediu, cât și pentru comunitate. „Grădinăritul are efecte pozitive asupra sănătății psihice și mentale. Sunt locuri de învățare pentru tineri, unde află de unde provine mâncarea, dar și spații de socializare între generații. Persoanele vârstnice se bucură în mod special de aceste activități, pentru că le oferă un scop și un loc unde să se implice”, a mai explicat ea.

Primăria analizează propunerea

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a confirmat că propunerea transmisă prin e-mail a fost preluată de serviciile de specialitate ale Primăriei și se află în analiză. „Mailul dumneavoastră a fost înregistrat în data de 19 ianuarie și este în analiză. Veți primi un răspuns oficial după ce propunerea va fi evaluată de serviciile de specialitate și prezentată consilierilor locali”, a declarat Astrid Fodor.

Edilul a amintit că în Sibiu au mai existat inițiative similare, care însă nu au fost menținute în timp. „Au fost făcute încercări pe strada Spartacus și în cartierul Ștrand, la inițiativa unor ONG-uri. Din păcate, după aproximativ un an, aceste grădini au fost abandonate și au ajuns în paragină. Propunerea este frumoasă și o tratăm cu interes, însă trebuie analizat foarte clar modul de implementare și cine se va ocupa de întreținerea acestor spații pe termen lung”, a adăugat primarul.

