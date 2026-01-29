o sibiancă reclamă că bunica ei a primit tratament la sibiu, fără ca analizele să fie făcute: spitalul județean își cere scuze pentru ”disconfortul provocat”

O sibiancă reclamă modul în care bunica sa, pacient oncologic, a fost tratată în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, susținând că investigațiile medicale promise nu au fost efectuate, deși familia a fost asigurată contrariul de către medicul de gardă.

Tolu Alyssa-Elena ne-a povestit că în data de 19 ianuarie, în intervalul 12:30–12:50, s-a prezentat împreună cu bunica sa, Chirilov Genoveva, la Urgențe, după ce aceasta se simțea rău și acuza simptome specifice unei infecții urinare persistente de mai bine de o săptămână. Situația era cu atât mai delicată cu cât pacienta suferă de o boală oncologică, diagnosticată și tratată ulterior la un spital din Cluj-Napoca, după ce, anterior, fusese externată de la Spitalul Județean Sibiu, unde a stat internată două zile pe secția Gastroenterologie.

„Ni s-a spus că analizele sunt bune”

„Ni s-a spus atunci că este suspectă de cancer, dar a fost trimisă acasă pe motiv că nu sunt locuri pentru realizarea unui CT. Medicul de acolo ne-a spus clar ca, la orice problemă sau infecție, să ne prezentăm de urgență la UPU”, spune nepoata pacientei.

Potrivit relatării, în data de 19 ianuarie, bunicii i s-au recoltat mai multe probe: o analiză de urină, analize de sânge, o radiografie, iar ulterior o a doua probă de urină, destinată uroculturii. Cele două au petrecut aproape întreaga zi la Urgențe, părăsind spitalul în jurul orei 19:30.

„Medicul ne-a spus că prima analiză de urină nu indică o infecție urinară, că analizele de sânge sunt bune și că trebuie să așteptăm rezultatul uroculturii, care urma să fie disponibil în aproximativ două zile. Mi-a oferit și un cod de acces pentru a verifica rezultatele online”, a explicat Tolu Alyssa-Elena.

Analize inexistente în sistem

După două zile în care a încercat fără succes să acceseze rezultatele pe platforma online a spitalului, aceasta a sunat la numărul de telefon al UPU. Acolo ar fi aflat că urocultura a fost respinsă în jurul orei 18:50, deși ea și bunica sa se aflau încă în spital, iar, mai mult decât atât, prima analiză de urină nu ar fi fost efectuată deloc.

„Ni s-a spus clar că nu există infecție în prima probă și să așteptăm urocultura. În realitate, aflăm acum că nici prima analiză nu a fost făcută și că a doua a fost respinsă. Totuși, bunicii i s-a prescris un tratament medicamentos, pe care îl administrează de două ori pe zi”, mai spune nepoata.

Poziția Spitalului Județean Sibiu

Contactat de Ora de Sibiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Călin Boar, a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu situația semnalată.

„Pacienta s-a prezentat în UPU a SCJU Sibiu la data respectivă, a fost consultată, i s-au recoltat examen de urină și urocultură, cea din urmă nefiind trimisă la laborator. Ulterior, a fost prescrisă terapia medicamentoasă, pacienta părăsind UPU la ora 19:33, cu indicații clare de tratament și recomandarea de a reveni în caz de agravare. Urocultura nu reprezintă o analiză de urgență, având în vedere starea pacientei. Regretăm disconfortul provocat pacientei și aparținătoarei”, a declarat Călin Boar.

„Pe baza a ce s-a prescris tratamentul, dacă analizele nu au fost făcute?”

În replică la poziția oficială transmisă de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, nepoata pacientei ridică semne de întrebare cu privire la tratamentul prescris bunicii sale, în lipsa unor investigații confirmate.

„Eu am făcut separat o analiză la urină si are infecție urinară, și automat o afectează pe parte de boală cronică adică cancerul pe care îl are. Plus de asta, bunicii mele i s-a administrat un medicament fără a avea nimic concret. Pe baza a ce i s-a prescris acel medicament, dacă analiza nu s-a făcut?”, se întreabă Tolu Alyssa-Elena.