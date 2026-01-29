oprit de polițiști pe dn1 după ce a schimbat locul la volan: suspectul avea permisul suspendat

În cursul zilei de ieri, 28 ianuarie, în jurul orei 13:00, polițiștii rutieri aflați în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului au oprit pentru verificări un autoturism care circula pe DN1, la kilometrul 296+300 de metri, pe direcția Sibiu – Brașov.

Oprirea a avut loc după ce polițiștii au observat că autoturismul s-a oprit anterior, la kilometrul 296+400 de metri, în dreptul unei vulcanizări, moment în care conducătorul auto ar fi schimbat locurile cu pasagerul din dreapta față, după care deplasarea a fost reluată.

La volan a fost identificată o femeie în vârstă de 32 de ani, din localitatea Cisnădie, care a declarat că nu ar fi avut loc un schimb de locuri între ea și pasager. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că pasagerul, un tânăr de 29 de ani, tot din Cisnădie, figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

FOTO ARHIVĂ