reabilitarea fostului orfelinat din terezian: primăria caută diriginte de șantier

Primăria municipiului Sibiu caută diriginte de șantier pentru reabilitarea fostului orfelinat „Maria Tereza” din Terezian. Clădirea monument istoric va fi modernizată pentru a crește nivelul actului educațional.

Primăria municipiului Sibiu va reabilita imobilul „Maria Tereza” de pe strada Gladiolelor. Clădirea existentă a vechiului orfelinat Terezian nu funcționează în momentul de față din cauza degradărilor accentuate, dar și din cauza lipsei întreținerii, reparațiilor, restaurării și reabilitării, neputând să ofere condițiile necesare desfășurării activităților. Proiectată și executată în jurul anilor 1754-1767, clădirea monument istoric va fi consolidată, lucrările urmând să fie realizate respectând valoarea istorică și arhitecturală. Detalii despre lucrări, AICI.

Clădirea a funcționat în ultimii ani ca internat și a găzduit ateliere ale Grupului Școlar „Independența” și ale Grupului Școlar Alimentar, iar primăria vrea să reabiliteze imobilul pentru a oferi condiții moderne elevilor.

„Proiectul de reabilitare a imobilului Maria Tereza, monument istoric de categoria A, cuprinde investiții care vizează măsuri de creștere a eficienței energetice, consolidare și restaurare în vederea redării acestui imobil circuitului educațional, astfel încât elevii ce vor derula activități didactice în acest spațiu să beneficieze de o unitate de învățământ cu consumuri de energie reduse și confort ambiental sporit”, se arată în caietul de sarcini.

Municipalitatea caută acum diriginte de șantier în vederea demarării lucrărilor. Serviciile oferite de acesta vor avea rolul de a oferi beneficiarului garanția că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de achiziție publică își va îndeplini toate responsabilitățile privitoare la corecta execuție a lucrărilor asumate prin contract, cu respectarea prevederilor legale, a reglementărilor tehnice, a proiectului tehnic, a caietului de sarcini și a propunerii tehnice.

Dirigintele de șantier va trebui să fie „specialist cu activitate în construcții autorizat, cu atribuții privind verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții, în conformitate cu documentațiile tehnice aferent”.

Valoarea estimată a contractului pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier este 500.000 lei.