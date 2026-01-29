schimbare majoră: cartea de identitate electronică va avea integrat și cardul de sănătate

Până la finalul anului 2026, cartea electronică de identitate va fi modernizată, urmând să includă atât cardul de sănătate, cât și diplomele deținute de cetățeni, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Noul document va fi integrat într-un portofel electronic care va centraliza principalele acte necesare în relația cu statul.

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a explicat vicepremierul

Potrivit Libertatea, până în prezent, peste 1,2 milioane de români au primit cartea electronică de identitate, care include semnătură electronică și a fost eliberată fără taxă. Totuși, implementarea întâmpină dificultăți în unele instituții din cauza lipsei cititoarelor de card și a instruirii insuficiente a personalului.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, a adăugat vicepremierul Gheorghiu.

Un element esențial pentru funcționarea portofelului electronic este cloudul guvernamental, care va deveni operațional în vara anului 2026 și va facilita schimbul de date între instituțiile statului, reducând birocrația și eliminând necesitatea prezentării documentelor fizice.

Proiectul este finanțat prin PNRR, cu o investiție estimată la 130 de milioane de euro, și prevede eliberarea a cel puțin trei milioane de cărți de identitate electronice până în 2026. Autoritățile își propun ca noul document să devină principala cheie de acces la serviciile publice digitale.

