ședința consiliului județean din februarie se ține la aeroportul din sibiu. daniela cîmpean explică decizia

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunțat în cadrul ședinței ordinare de joi că ședința ordinară a instituției de la finalul lunii februarie se va desfășura la Aeroportul Internațional Sibiu.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a vorbit despre mutarea ședinței ordinare din luna februarie la Aeroportul Internațional Sibiu. Schimbarea are ca scop familiarizarea consilierilor județeni cu investițiile realizate la aeroport și cu modul în care acestea contribuie la dezvoltarea transportului aerian din județ.

„Vreau să vă propun ca ședința din luna februarie a Consiliului Județean să se desfășoare la sediul Aeroportului Internațional Sibiu. Este o bună ocazie ca toți consilierii să poată lua contact direct cu investiția realizată aici, să perceapă în mod direct rezultatele și să adreseze întrebări conducerii aeroportului, chiar la fața locului”, a declarat Daniela Cîmpean.

Președinta Consiliului Județean a subliniat că investiția începe să își atingă treptat indicatorii asumați, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al destinațiilor operate. „Lucrurile merg în direcția care trebuie, inclusiv în ceea ce privește destinațiile. Era firesc ca o investiție de asemenea anvergură să creeze atractivitate atât pentru pasageri, cât și pentru operatorii aerieni. În ciuda criticilor din spațiul public, se vede că se întâmplă lucruri pozitive, în interesul pasagerilor sibieni și al celor din județele limitrofe”, a mai spus aceasta.

Daniela Cîmpean a precizat că aleșii județeni vor primi din timp informațiile legate de acces și organizare, inclusiv detalii privind intrarea și parcarea la aeroport. Totodată, aceasta a anunțat că, până la ședința ordinară din februarie, este posibil să mai fie convocată o ședință extraordinară, având în vedere unele proiecte urgente.

„Ședința ordinară din februarie va avea loc la Aeroportul Internațional Sibiu și mi-aș dori să ajungeți în număr cât mai mare, pentru a descoperi și ceea ce nu se vede atunci când sunteți pasageri”, a concluzionat președinta Consiliului Județean Sibiu.