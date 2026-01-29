sibian reținut și dus direct la pușcărie: este condamnat pentru tâlhărie

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Ighișu Nou, a fost reținut și încarcerat în Penitenciarul Aiud.
Acțiunea a fost realizată în baza unui Mandat de Executare a Pedepsei Închisorii emis la data de 28 ianuarie de Judecătoria Mediaș.
În urma condamnării definitive, tânărul urmează să execute o pedeapsă de 2 ani și 7 luni de închisoare. Acesta a fost acuzat de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, furt calificat și tâlhărie calificată.
FOTO ARHIVĂ
